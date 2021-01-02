الأعداد السابقة للصحيفة

التعاون يصعق الأهلي ويحرمه من الصدارة 

Time منذ ساعة
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التعاون يصعق الأهلي ويحرمه من الصدارة 

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق نادي التعاون فوزا ثمينا من نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال11، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسجل الهدف الأول للتعاون اللاعب عبدالله ساني في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما أحرز الهدف الثاني للتعاون اللاعب عبدالله الجوعي في الدقيقة 35، بينما نجح اللاعب ليندر ثاوامبا في هز شباك الأهلي في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، رفع  التعاون  رصيده إلى 17 نقطة، ويلاقي الرائد السبت 9 يناير، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة، ويواجه القادسية الجمعة 8 يناير.

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أحدث التعليقات

ابن فيصل
صدمه مدويه شوفوا التعبير بالله ياما الطواقي جتهم صدمات مدوية آخرها طردهم من آسيا ولا شفنا التعبير السامج من محرري صحيفه صدى الحاقده
سعـــ ابومحمد ــد
قال من واسطتك قال حسينووه هههههههههههههههههه استغفر الله
فهد آل قنيعير
غسيل أموال
وافي
اصبحت الحكومة العدو الاول للمواطن المكلوم لكن الفرج قريب بحول الله
سردار
شوي ويبدي شي يبدي شي ماهو هين تنفك من الدرع حلاقه ويبدي شي ماترضونه

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