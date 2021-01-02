التعاون يصعق الأهلي ويحرمه من الصدارة 

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق نادي التعاون فوزا ثمينا من نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال11، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للتعاون اللاعب عبدالله ساني في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما أحرز الهدف الثاني للتعاون اللاعب عبدالله الجوعي في الدقيقة 35، بينما نجح اللاعب ليندر ثاوامبا في هز شباك الأهلي في الدقيقة 45.
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة، ويلاقي الرائد السبت 9 يناير، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة، ويواجه القادسية الجمعة 8 يناير.