الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. استعدادات "التعليم" للفصل الدراسي الثاني

Time منذ 4 دقائق
Views 1150
بالفيديو.. استعدادات "التعليم" للفصل الدراسي الثاني

الرياض (صدى):
يستعد أولياء الأمور لتهيئة أبنائهم لتخطي سلبيات الدراسة عن بعد وتصحيحها بعد تجربة اصبح فيها الطالب والأسرة شركاء لنجاح العملية التعليمية فيها.

قال القائد التربوي إبراهيم الشيفي أن وزارة التعليم تبدأ دائما بالاستعداد المبكر عن طريق توزع الكتب علي المدارس، مبينا أن هذا ليس مؤشر على أن قد تكون الفصل الدراسي الثاني عن بعد أو حضوري.

وأكد القائد التربوي "رصدنا انجازات جبارة في الفصل الدراسي الأول من جميع الجهات "

ونصح الطلاب بالاستمتاع بالاجازة قدر الإمكان ، فأنها تعطي الحيوية والنشاط في الفصل الدراسي الثاني ، داعيا إلى ضرورة العزم على إكمال المشوار والنجاحات التي تمت في الفصل الدراسي الأول .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. الهوا غلاااب يا اصحااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
س
الله لايبلانا تماثيل واصنام شكلها للحين بالعصر الجاهلي قولي ادعو له شي ينفع بالاخره تفكيرها مره سطحي ام التماثيل😂
نوخذة بن لحدان
خيمة دجاج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
يارب تنصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين

أخر الأخبار

التعاون يصعق الأهلي ويحرمه من الصدارة 
التعاون يصعق الأهلي ويحرمه من الصدارة 
Time منذ 4 دقائق Views 1222
بالفيديو.. استعدادات "التعليم" للفصل الدراسي الثاني
بالفيديو.. استعدادات "التعليم" للفصل الدراسي الثاني
Time منذ 4 دقائق Views 1150
سبب صادم وراء مغادرة السومة أرض الملعب بشكل مفاجئ 
سبب صادم وراء مغادرة السومة أرض الملعب بشكل مفاجئ 
Time منذ 17 دقيقة Views 2132
بالفيديو.. فريق نسائى سعودي يُشارك لأول مرة فى رالى داكار
بالفيديو.. فريق نسائى سعودي يُشارك لأول مرة فى رالى داكار
Time منذ 31 دقيقة Views 1481
شاهد.. لحظة سقوط مركبة في حفرة عميقة بالرياض
شاهد.. لحظة سقوط مركبة في حفرة عميقة بالرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1733
صورة نادرة لـ حديث باسم بين الملك فهد وذياب الجوهر
صورة نادرة لـ حديث باسم بين الملك فهد وذياب الجوهر
Time منذ 43 دقيقة Views 1847
المبارك يحتفل بزفاف كريمته في احدى قاعات الأفراح بالرياض
المبارك يحتفل بزفاف كريمته في احدى قاعات الأفراح بالرياض
Time منذ 45 دقيقة Views 224
الموت يغيب الفنان مبارك الخصي بعد إجرائه عملية القلب المفتوح في الرياض 
الموت يغيب الفنان مبارك الخصي بعد إجرائه عملية القلب المفتوح في الرياض 
Time منذ 53 دقيقة Views 1213
قرار من " التعليم " يتعلق بمنسوبيها 
قرار من " التعليم " يتعلق بمنسوبيها 
Time منذ 58 دقيقة Views 2250
رؤى الصبان وتجربة الكشتة
رؤى الصبان وتجربة الكشتة
Time منذ ساعة Views 554