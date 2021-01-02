بالفيديو.. فريق نسائى سعودي يُشارك لأول مرة فى رالى داكار

ماجد محمد (صدى):
يشارك فى رالي داكار السعودية 2021 الذي سيقام في الثالث من شهر يناير 2021، أول فريق نسائي سعودي تحت مسمى فريق شيرو.
وأبدت مؤسستا الفريق دانيا العقيل ومشاعل العبيدان عن فخرهما بالمشاركة في رالي داكار السعودية 2021.
وأكد الفريق على الدعم الحكومي المتمثل في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، وأبدى تطلعهم بإحضار رعاة لتمويل مشروع الفريق لتحقيق أهدافه.
وينوي الفريق فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للفريق بعد الرالي.
يجدر الإشارة إلى أن الفريق السعودى النسائى يعد الأول من نوعه الذى يشارك في داكار السعوديه2021 .
ومن المقرر أن الأحد تنطلق النسخة 43 لرالي دكار، أشهر الراليات الصحراوية للعام الثاني على التوالي من المملكة.