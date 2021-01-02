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قرار من " التعليم " يتعلق بمنسوبيها 

Time منذ 58 دقيقة
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قرار من " التعليم " يتعلق بمنسوبيها 

الرياض (صدى):
قرر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،  تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات والتظلمات الواردة من منسوبي ومنسوبات الوزارة من الكادرين التعليمي والإداري في ما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي.

 

وتشكلت اللجنة من: المشرف العام على الادارة العامة لتطوير الموارد البشرية " رئيسا ومقررا "، وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية " عضوا "، وممثل عن الإدارة العامة للإشراف التربوي " عضوا "

 

وأسند للجنة المهمات التالية: تلقي الاعتراضات والتظلمات على تقييم الأداء الوظيفي وفق القنوات الإلكترونية الرسمية، ودراسة الطلبات الواردة، والتأكد من تطبيق معايير وأسس وإجراءات تقييم الأداء، وللجنة حق استدعاء من تراه لحضور جلساتها ومناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير على أن تكون مداولاتها سرية.

ورفعت اللجنة توصياتها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إلى الوزير أو من ينيبه ليقرر ما يراه، ويكون قراره نهائيا، ويحق لرئيس اللجنة تشكيل فريق عمل للقيام بالمهمات التنفيذية والاستعانة بمن يراه في إنهاء المهمات الموكلة للجنة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. الهوا غلاااب يا اصحااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
س
الله لايبلانا تماثيل واصنام شكلها للحين بالعصر الجاهلي قولي ادعو له شي ينفع بالاخره تفكيرها مره سطحي ام التماثيل😂
نوخذة بن لحدان
خيمة دجاج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
يارب تنصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين

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