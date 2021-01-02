خادمات يكشفن عن أماكن ثروة " أردوغان " المخبأة بفيلته الفاخرة

أنقرة (صدى):
أوضحت تقارير صحفية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخبئ بعضًا من ثروته نقدًا وذهبًا في خزائن متعددة مصنوعة خصيصًا لقبو ضخم في المجمع الذي يسكن فيه هو وعائلته في إسطنبول.
وقال أحد الشهود الذي رأى الخزائن بعد أن تم تركيبها حديثًا في الطابق السفلي من الفيلا الفاخرة بينما كان ضيفًا في حدث خاص أقامه أردوغان في وقت ما من العام 2011:" كنت متوجهًا إلى مكان لأداء صلاة العشاء، ودخلنا الطابق السفلي حيث رأيت أقبية بحجم الغرفة كانت أبوابها لا تزال مغطاة بأغطية بلاستيكية واقية ".
وشبه الشاهد أبواب الخزائن الفولاذية بأنها تشبه خزائن البنوك التي يمكن فتحها بإدارة مقبض دائري ضخم يشبه عجلة قيادة سفينة، وفقا لموقع " نورديك مونيتور " السويدي.
ولفت:" أعتقد أن الخادمات ارتكبن خطأ عندما كن يوجهنني إلى مكان يمكنني أن أصلي فيه، وأخذوني بطريق الخطأ عبر القبو، لأنه عندما لاحظني الحراس، تم نقلي على الفور إلى الخارج ".
وتابع:" الخزائن تم تصنيعها وتسليمها من قبل شركات متعددة "، مشيرا:" القبو مصمم بحيث يمكن منه الوصول سريعًا إلى الممر الذي يمكن أن تتوقف فيه السيارات أو الشاحنات لتحميل وتفريغ النقود ".