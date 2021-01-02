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توضيح هام من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص دعم البرنامج 

Time منذ 49 دقيقة
Views 1843
توضيح هام من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص دعم البرنامج 

الرياض (صدى):
حسم حساب المواطن، الجدل حول شمول دعم البرنامج مستفيد الضمان الاجتماعي بدون وجود عقد إيجار.

وأوضح البرنامج:" في حال كان المستفيد " فردًا مستقلًّا"، لابد من رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل " عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- قطاع حكومي- خاص ".

وكان البرنامج أعلن اليوم السبت، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 (مخصص شهر يناير الجاري 2021)، حيث يمكن التحقق من الأهلية.

وجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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أحدث التعليقات

QLQ
... تدفع قيمتها وراضين
وليد 6226
الله يستر اتوقع راح يكون كل شيء عادي في الايام القادمة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس اللطمنج في ارض إلا ويحل فيها الدمار والقتل والفساد والانحلال
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل المساواه بحدود لانا بلاد الحرمين الشريفين
458
يا ابن الحلال الترم الثاني عن بعد خذها من الحين بس تاخير الاعلان للتشويق

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