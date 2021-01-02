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عقوبة ممارسة المقيم نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بدون ترخيص

Time منذ ساعة
Views 1739
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عقوبة ممارسة المقيم نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بدون ترخيص

الرياض (صدى):
يعاقب نظام مكافحة التستر الشخص الغير السعودي الذي يمارس نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.

و يعاقب الشخص دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر بالسجن مدة لا تزيد عن 5سنوات وبغرامة لاتزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتستوفى الزكاة والضرائب والرسوم واي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين

كما تتضمن العقوبة إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها ، وتصادر بحكم قضائي المتحصلات ، وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتصادر بحكم قضائي اي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. الهوا غلاااب يا اصحااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
س
الله لايبلانا تماثيل واصنام شكلها للحين بالعصر الجاهلي قولي ادعو له شي ينفع بالاخره تفكيرها مره سطحي ام التماثيل😂
نوخذة بن لحدان
خيمة دجاج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
يارب تنصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين

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