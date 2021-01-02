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بالفيديو.. وزير الرياضة: المملكة قادرة على استضافة فعاليات ‎رالي داكار رغم كورونا

Time منذ 17 دقيقة
Views 1272
بالفيديو.. وزير الرياضة: المملكة قادرة على استضافة فعاليات ‎رالي داكار رغم كورونا

طلال الغامدي (صدى):
قال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن المملكة قادرة على استضافة فعاليات ‎رالي داكار رغم ظروف جائحة ‎كورونا.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح النسخة الـ 42 من رالي داكار، في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، على ساحل البحر الأحمر، بمسافة تبلغ 7700 كيلومتر، ومشاركة 559 متسابقًا من 49 دولة.

 

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ذكر في تصريحاته حول فعاليات رالي داكار، قائلا:" جديد تثبت المملكة مكانتها الكبيرة كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية، وهذا لم يأت من فراغ، بل جاء في ظل ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد – حفظهما الله - واللذين يوليان حرصاً كبيراً على استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية في المملكة".

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أحدث التعليقات

احمد
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العضيم الان الاثنين اللي يمشون بجانب الشيخ وكأنهم مستأسرينه او جارينه بالقوه الجبريه ليش من قال لنم يمسمون الشيخ بهذا الشكل المخزي اعوذ بالله ؟؟!!!! كل هذا عشان يطلعون في جنب الشيخ بالمقطع حسبي الله عليهم
عدو الخونة
ولد المتعة تقشر جلده وصار يهرش نفسه ماترك صغيرة ولا كبيرة او قريبة او بعيدة الا قلب مخه المجوسي النتن كيف يستغلها للنيل من البلد والتنقص من قيم اهلها او التحريض عليها او الترويج لبث دواخله الفاسدة واشاعتها بين ضعاف العقول وقليلي الخبرة
عدو الخونة
مخرج المقطع واذنباه الذين يطبلون له هنا يريدون ان تصبح هذه الهمجية موضة عند البهائم الي تصدقهم هنا مثلها مثل موضة السراويل وتنتيف الشعر والقردان على حافات الفم وغيرها مما يروجه ولد المتعة وامثاله في اوساطنا الاجتماعية
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماعد فيه تعلن
abdul
بكرة يسجنوه لأنه من الإخوان ومعترض على المنهج التعليمي اللي وضعوه ولاة أمورهم . هذا يعتبر عندهم فكر متطرّف .

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