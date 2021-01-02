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مفاجأة حول الخلط بين اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1383
مفاجأة حول الخلط بين اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا 

لندن (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة في بريطانيا حول إمكانية تلقي لقاحين مختلفين من اللقاحات المضادة لكورونا، بالتزامن مع الإعلان عن بدء توزيع لقاح " أوكسفورد-أسترازينيكا " المحلي الأسبوع المقبل.

 

ومن جانبها، أوضحت رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة ببريطانيا ماري رامزي، أن " الخلط غير موصى به، لكن يمكن أن يحدث فقط في أضيق نطاق ".

 

وأضافت:" لا نوصي بخلط اللقاحات المضادة لكورونا. إذا كانت جرعتك الأولى هي لقاح فايزر بيونتك، فلا يجب أن تحصل على لقاح أوكسفورد أسترازينيكا لجرعتك الثانية، والعكس صحيح ".

وفي سياق متصل، قالت الحكومة البريطانية:" إذا عاد شخص تلقى جرعة أولى من لقاح، وكان نفس النوع غير متوفر للجرعة الثانية، فمن الممكن تقديم جرعة ثانية من لقاح آخر "، لافتة:" قد تكون هناك حالات نادرة للغاية لا يتوفر فيها نفس اللقاح، أو لا يعرف فيها اللقاح الذي حصل منه المريض على الجرعة الأولى ".

 

وتابعت:" يجب بذل كل جهد لمنحهم نفس اللقاح، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فمن الأفضل إعطاء جرعة ثانية من لقاح آخر بدلا من عدم الحصول على الجرعة على الإطلاق ".

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أحدث التعليقات

احمد
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العضيم الان الاثنين اللي يمشون بجانب الشيخ وكأنهم مستأسرينه او جارينه بالقوه الجبريه ليش من قال لنم يمسمون الشيخ بهذا الشكل المخزي اعوذ بالله ؟؟!!!! كل هذا عشان يطلعون في جنب الشيخ بالمقطع حسبي الله عليهم
عدو الخونة
ولد المتعة تقشر جلده وصار يهرش نفسه ماترك صغيرة ولا كبيرة او قريبة او بعيدة الا قلب مخه المجوسي النتن كيف يستغلها للنيل من البلد والتنقص من قيم اهلها او التحريض عليها او الترويج لبث دواخله الفاسدة واشاعتها بين ضعاف العقول وقليلي الخبرة
عدو الخونة
مخرج المقطع واذنباه الذين يطبلون له هنا يريدون ان تصبح هذه الهمجية موضة عند البهائم الي تصدقهم هنا مثلها مثل موضة السراويل وتنتيف الشعر والقردان على حافات الفم وغيرها مما يروجه ولد المتعة وامثاله في اوساطنا الاجتماعية
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماعد فيه تعلن
abdul
بكرة يسجنوه لأنه من الإخوان ومعترض على المنهج التعليمي اللي وضعوه ولاة أمورهم . هذا يعتبر عندهم فكر متطرّف .

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