مفاجأة حول الخلط بين اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا 

لندن (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة في بريطانيا حول إمكانية تلقي لقاحين مختلفين من اللقاحات المضادة لكورونا، بالتزامن مع الإعلان عن بدء توزيع لقاح " أوكسفورد-أسترازينيكا " المحلي الأسبوع المقبل.
ومن جانبها، أوضحت رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة ببريطانيا ماري رامزي، أن " الخلط غير موصى به، لكن يمكن أن يحدث فقط في أضيق نطاق ".
وأضافت:" لا نوصي بخلط اللقاحات المضادة لكورونا. إذا كانت جرعتك الأولى هي لقاح فايزر بيونتك، فلا يجب أن تحصل على لقاح أوكسفورد أسترازينيكا لجرعتك الثانية، والعكس صحيح ".
وفي سياق متصل، قالت الحكومة البريطانية:" إذا عاد شخص تلقى جرعة أولى من لقاح، وكان نفس النوع غير متوفر للجرعة الثانية، فمن الممكن تقديم جرعة ثانية من لقاح آخر "، لافتة:" قد تكون هناك حالات نادرة للغاية لا يتوفر فيها نفس اللقاح، أو لا يعرف فيها اللقاح الذي حصل منه المريض على الجرعة الأولى ".
وتابعت:" يجب بذل كل جهد لمنحهم نفس اللقاح، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فمن الأفضل إعطاء جرعة ثانية من لقاح آخر بدلا من عدم الحصول على الجرعة على الإطلاق ".