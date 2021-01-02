سبب انتقال فيجسا للأهلي 

نواف السالم (صدى):
كشف الصربي ليوبومير فيجسا، عن سبب انتقاله إلى النادي الأهلي، قائلا:" المال مهم بالطبع، لقد أسعدني العرض، وعلى الرغم من ذلك، أتيت إلى هنا، لأن هناك طموحًا للفوز بالألقاب ".
وأوضح أن مسئولي الأهلي، قدموا له مشروعًا رياضيًا طموحًا، من أجل القتال على جميع البطولات، مبينا أن كرة القدم السعودية مختلفة عن التي اعتاد عليها في أوروبا، لكن بالرغم من ذلك فهناك جودة ومنافسة، ولاعبين ذو جودة عالية.
وتابع فيجسا: "أغلبية النجوم المتواجدين في المملكة، يلعبون بقلوبهم؛ مثل المقاتلين".
وكان الأهلي تعاقد، مع فيجسا، البالغ من العمر 32 سنة، في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي.