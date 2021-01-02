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سبب انتقال فيجسا للأهلي 

Time منذ ساعة
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سبب انتقال فيجسا للأهلي 

نواف السالم (صدى):
كشف الصربي ليوبومير فيجسا، عن سبب انتقاله إلى النادي الأهلي، قائلا:" المال مهم بالطبع، لقد أسعدني العرض، وعلى الرغم من ذلك، أتيت إلى هنا، لأن هناك طموحًا للفوز بالألقاب ".

وأوضح أن مسئولي الأهلي، قدموا له مشروعًا رياضيًا طموحًا، من أجل القتال على جميع البطولات، مبينا أن كرة القدم السعودية مختلفة عن التي اعتاد عليها في أوروبا، لكن بالرغم من ذلك فهناك جودة ومنافسة، ولاعبين ذو جودة عالية.

وتابع فيجسا: "أغلبية النجوم المتواجدين في المملكة، يلعبون بقلوبهم؛ مثل المقاتلين".

وكان الأهلي تعاقد، مع فيجسا، البالغ من العمر 32 سنة، في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي.

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أحدث التعليقات

احمد
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العضيم الان الاثنين اللي يمشون بجانب الشيخ وكأنهم مستأسرينه او جارينه بالقوه الجبريه ليش من قال لنم يمسمون الشيخ بهذا الشكل المخزي اعوذ بالله ؟؟!!!! كل هذا عشان يطلعون في جنب الشيخ بالمقطع حسبي الله عليهم
عدو الخونة
ولد المتعة تقشر جلده وصار يهرش نفسه ماترك صغيرة ولا كبيرة او قريبة او بعيدة الا قلب مخه المجوسي النتن كيف يستغلها للنيل من البلد والتنقص من قيم اهلها او التحريض عليها او الترويج لبث دواخله الفاسدة واشاعتها بين ضعاف العقول وقليلي الخبرة
عدو الخونة
مخرج المقطع واذنباه الذين يطبلون له هنا يريدون ان تصبح هذه الهمجية موضة عند البهائم الي تصدقهم هنا مثلها مثل موضة السراويل وتنتيف الشعر والقردان على حافات الفم وغيرها مما يروجه ولد المتعة وامثاله في اوساطنا الاجتماعية
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماعد فيه تعلن
abdul
بكرة يسجنوه لأنه من الإخوان ومعترض على المنهج التعليمي اللي وضعوه ولاة أمورهم . هذا يعتبر عندهم فكر متطرّف .

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