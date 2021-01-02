الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لقطات فريدة لإنشاء أول صالة حجاج

Time منذ ساعة
Views 1628
Comment 1
شاهد.. لقطات فريدة لإنشاء أول صالة حجاج

عادل الحربي (صدى):
تعتبر "صالات الحج والعمرة" بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، البوابة الأولى لحجاج وضيوف بيت الله الحرام القادمين جوا.

وتمتاز صالة الحجاج عن غيرها من مطارات العالم الأخرى بتجهيز كامل مرافقها،وتعد من أضخم المشاريع في جدة

وأظهر مقطع فيديو نادر مهندس المشروع الأمريكي "من أصل بنجلاديشي" فضل خان ، ولقطات أثناء تنفيذ العمال للمشروع ، و توفي المهندس عام ١٩٨٢م في جده اثناء تنفيذ المشروع وقبل انتهائه بأشهر .

لصالة الحجاج شكلها الفريد والاستثنائي، فهي خيام بيضاء ضخمة، أشبه ما تكون بالخيام التي يقطنها الحجاج في المشاعر المقدسة، إذ تغطي الخيام كافة أسقف الصالات، وترتفع بشكل مخروطي لتصل في أعلاها إلى حلقة دائرية تسمح بنفاذ الضوء وفي نفس الوقت تعكس حرارة الشمس، كما تتيح مرور التيارات الهوائية داخل الصالات وبهذا تكون صالة الحجاج رابع أكبر صالة للركاب في العالم بعد مطارات هونغ كونغ، بانكوك وسول.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العضيم الان الاثنين اللي يمشون بجانب الشيخ وكأنهم مستأسرينه او جارينه بالقوه الجبريه ليش من قال لنم يمسمون الشيخ بهذا الشكل المخزي اعوذ بالله ؟؟!!!! كل هذا عشان يطلعون في جنب الشيخ بالمقطع حسبي الله عليهم
عدو الخونة
ولد المتعة تقشر جلده وصار يهرش نفسه ماترك صغيرة ولا كبيرة او قريبة او بعيدة الا قلب مخه المجوسي النتن كيف يستغلها للنيل من البلد والتنقص من قيم اهلها او التحريض عليها او الترويج لبث دواخله الفاسدة واشاعتها بين ضعاف العقول وقليلي الخبرة
عدو الخونة
مخرج المقطع واذنباه الذين يطبلون له هنا يريدون ان تصبح هذه الهمجية موضة عند البهائم الي تصدقهم هنا مثلها مثل موضة السراويل وتنتيف الشعر والقردان على حافات الفم وغيرها مما يروجه ولد المتعة وامثاله في اوساطنا الاجتماعية
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماعد فيه تعلن
abdul
بكرة يسجنوه لأنه من الإخوان ومعترض على المنهج التعليمي اللي وضعوه ولاة أمورهم . هذا يعتبر عندهم فكر متطرّف .

أخر الأخبار

السيسي: نقدر دور المملكة بالإنابة عن المجموعة الرباعية
السيسي: نقدر دور المملكة بالإنابة عن المجموعة الرباعية
Time منذ 10 دقائق Views 1227
تحط العسل بدل الملح للعريس !
تحط العسل بدل الملح للعريس !
Time منذ 14 دقيقة Views 210
من الماضي .. هدفين للهلال من أحمد بهجا ضد الاتحاد عام 1415 هـ
من الماضي .. هدفين للهلال من أحمد بهجا ضد الاتحاد عام 1415 هـ
Time منذ 15 دقيقة Views 173
صار يطقطق على الذيب
صار يطقطق على الذيب
Time منذ 16 دقيقة Views 165
بالفيديو.. وزير الرياضة: المملكة قادرة على استضافة فعاليات ‎رالي داكار رغم كورونا
بالفيديو.. وزير الرياضة: المملكة قادرة على استضافة فعاليات ‎رالي داكار رغم كورونا
Time منذ 17 دقيقة Views 1270
مفاجأة حول الخلط بين اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا 
مفاجأة حول الخلط بين اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا 
Time منذ 23 دقيقة Views 1374
شاهد.. لاعبو عرعر يؤدون الدحة بعد فوزهم على الكوكب
شاهد.. لاعبو عرعر يؤدون الدحة بعد فوزهم على الكوكب
Time منذ 34 دقيقة Views 1514
شاهد.. رسالة مثيرة من شمس الكويتية للسعوديين بشأن الأمير محمد بن سلمان 
شاهد.. رسالة مثيرة من شمس الكويتية للسعوديين بشأن الأمير محمد بن سلمان 
Time منذ 46 دقيقة Views 2345
تطور جديد بشأن ضم الهلال لـ تيكسيرا
تطور جديد بشأن ضم الهلال لـ تيكسيرا
Time منذ 51 دقيقة Views 1827
شاهد.. تيس بـ 60 ألف ريال في مزاد بجازان يُثير الجدل 
شاهد.. تيس بـ 60 ألف ريال في مزاد بجازان يُثير الجدل 
Time منذ ساعة Views 2365