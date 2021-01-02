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شاهد.. مفتي المملكة يوجه دعوة هامة للمواطنين أثناء تلقيه لقاح كورونا 

Time منذ 5 دقائق
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شاهد.. مفتي المملكة يوجه دعوة هامة للمواطنين أثناء تلقيه لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، لقاح ‎كورونا، حيث قال " آل الشيخ ":" نعمة من نعم الله "، داعيا عموم الناس إلى التطعيم.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 182 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,263 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6239 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون رقبته ، هذا من فاسد ومن المفسدين باالبلاد وهلاك العباد ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ويتوب من التفحيط .. ويكون قدوة لغيره من المنحرفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ويل سيارتك يااللي تزعل المدرعه ياويلك ويل ..
تميم
يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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