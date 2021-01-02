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تايلاند تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

Time منذ 5 دقائق
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تايلاند تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

بانكوك (صدى):
قررت تايلاند منع الطعام والشراب على متن رحلات الطيران الداخلية في عموم البلاد، على الرغم من أنها ضمن أقل بلدان العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت هيئة الطيران المدني التايلاندية، إن الخطوة الجديدة تهدف إلى إبقاء الأقنعة على وجوه الركاب طوال أوقات الرحلة، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم.

وأوضحت الهيئة :" "في حالة الطوارئ، طاقم الطائرة يمكن أن يقرر استثناء هذه القواعد طبقاً للموقف.. إذا لزم الأمر يجوز توفير مياه الشرب لراكب مع مراعاة إبقائه في منطقة معزولة بعيداً عن الركاب الآخرين قدر الإمكان".

وأضافت أنه يمكن للمسافرين فقط إحضار صحف ومجلات خاصة بهم، ويجب عليهم أخذها معهم عند مغادرة الطائرة، حسبما أعلنت الوكالة.

يذكر أن تايلاند تعد من بين أقل بلدان العالم تضرراً من أزمة كورونا، حيث سجلت عدداً إجمالياً بلغ 7379 إصابة و64 وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في يناير من العام الماضي حتى السبت.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون رقبته ، هذا من فاسد ومن المفسدين باالبلاد وهلاك العباد ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ويتوب من التفحيط .. ويكون قدوة لغيره من المنحرفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ويل سيارتك يااللي تزعل المدرعه ياويلك ويل ..
تميم
يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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