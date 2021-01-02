هدف قاتل لـ" القادسية " يحرم الرائد من الانتصار

ماجد محمد (صدى):
تعادل فريق نادي القادسية، من مضيفه الرائد بنتيجة " 2-2 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز اللاعب نيمانيا نيكوليتش الهدف الأول لصالح الرائد في الدقيقة 15، وسجل نيكوليتش الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 41، فيما نجح اللاعب دانيلو اسبريليا في تسجيل الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 55، واقتنص ستانلي أوهاويتشي تعادلًا مثيرًا للقادسية في الدقيقة 92.
وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 14 نقطة، ويستضيف الأهلي الجمعة 8 يناير، بينما وصل الرائد إلى 12 نقطة، ويلاقي التعاون في الديربي السبت 9 يناير.