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جدة وجمال ساحر
منذ 35 دقيقة
381
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون رقبته ، هذا من فاسد ومن المفسدين باالبلاد وهلاك العباد ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ويتوب من التفحيط .. ويكون قدوة لغيره من المنحرفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ويل سيارتك يااللي تزعل المدرعه ياويلك ويل ..
تميم
يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
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