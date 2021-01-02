شاهد.. الفنان خالد سامي يفاجئ جمهوره في أول ظهور له بعد العارض الصحي 

أميرة خالد (صدى):
فاجأ الفنان خالد سامي الجمهور في أول ظهور له بعد العارض الصحي الذي مرّ به، وإجراء عملية زراعة كبد.
وقال الفنان خالد سامي في مقطع فيديو بثته قناة العربية:" الحمد والشكر لله، ابتديت استرد صحتي وعافيتي، وسأكون بكامل الصحة والعافية عن قريب بعد فترة الاستجمام والنقاهة مع زوجتي، وإن شاء الله نرجع نتقابل ونضحك ".
وانهالت التعليقات على المقطع من قبل جمهور الفنان خالد سامي، الذين يتمنون له العودة من جديد بكامل العافية والصحة.
وكان الفنان خالد سامي، غادر قسم العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، بعد أن تحسنت صحته بشكل طفيف في أعقاب تدهور ناجم عن مرض تليف الكبد الذي يعاني منه منذ قرابة عام ويستوجب عملية زراعة.