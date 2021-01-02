الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الفنان خالد سامي يفاجئ جمهوره في أول ظهور له بعد العارض الصحي 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1050
Comment 2
شاهد.. الفنان خالد سامي يفاجئ جمهوره في أول ظهور له بعد العارض الصحي 

أميرة خالد (صدى):
فاجأ الفنان خالد سامي الجمهور في أول ظهور له بعد  العارض الصحي الذي مرّ به، وإجراء عملية زراعة كبد.

وقال الفنان خالد سامي في مقطع فيديو بثته قناة العربية:" الحمد والشكر لله، ابتديت استرد صحتي وعافيتي، وسأكون بكامل الصحة والعافية عن قريب بعد فترة الاستجمام والنقاهة مع زوجتي، وإن شاء الله نرجع نتقابل ونضحك ".

وانهالت التعليقات على المقطع من قبل جمهور الفنان خالد سامي، الذين يتمنون له العودة من جديد بكامل العافية والصحة.

 

وكان الفنان خالد سامي، غادر قسم العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، بعد أن تحسنت صحته بشكل طفيف في أعقاب تدهور ناجم عن مرض تليف الكبد الذي يعاني منه منذ قرابة عام ويستوجب عملية زراعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون رقبته ، هذا من فاسد ومن المفسدين باالبلاد وهلاك العباد ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ويتوب من التفحيط .. ويكون قدوة لغيره من المنحرفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ويل سيارتك يااللي تزعل المدرعه ياويلك ويل ..
تميم
يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

أخر الأخبار

شاهد.. مفتي المملكة يوجه دعوة هامة للمواطنين أثناء تلقيه لقاح كورونا 
شاهد.. مفتي المملكة يوجه دعوة هامة للمواطنين أثناء تلقيه لقاح كورونا 
Time منذ 4 دقائق Views 1154
تايلاند تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها
تايلاند تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها
Time منذ 5 دقائق Views 133
هدف قاتل لـ" القادسية " يحرم الرائد من الانتصار
هدف قاتل لـ" القادسية " يحرم الرائد من الانتصار
Time منذ 14 دقيقة Views 1337
شاهد.. تفحيط ينتهي بكارثة وحادث مروع  في حفر الباطن
شاهد.. تفحيط ينتهي بكارثة وحادث مروع  في حفر الباطن
Time منذ 23 دقيقة Views 1434
جدة وجمال ساحر
جدة وجمال ساحر
Time منذ 35 دقيقة Views 379
شاهد.. الفنان خالد سامي يفاجئ جمهوره في أول ظهور له بعد العارض الصحي 
شاهد.. الفنان خالد سامي يفاجئ جمهوره في أول ظهور له بعد العارض الصحي 
Time منذ 39 دقيقة Views 1050
امرأة غاضبة تحطم سيارة زوجها الخائن
امرأة غاضبة تحطم سيارة زوجها الخائن
Time منذ 50 دقيقة Views 396
انكتب له عمر جديد
انكتب له عمر جديد
Time منذ 51 دقيقة Views 277
راحت عليه
راحت عليه
Time منذ 52 دقيقة Views 296
أضرار ترك خزان الوقود حتى يفرغ في السيارة
أضرار ترك خزان الوقود حتى يفرغ في السيارة
Time منذ 53 دقيقة Views 1322