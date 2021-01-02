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شاهد.. رسالة مثيرة من شمس الكويتية للسعوديين بشأن الأمير محمد بن سلمان 

Time منذ 46 دقيقة
Views 2344
شاهد.. رسالة مثيرة من شمس الكويتية للسعوديين بشأن الأمير محمد بن سلمان 

علي القحطاني (صدى):
أبدت الفنانة الكويتية شمس، عن إعجابها الشديد بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله-.

ودعت شمس، السعودين لعمل تماثيل له من الذهب والألماس والزمرد، ويأتي ذلك تقديراً لجهوده في نقل المملكة إلى مزيد من التقدم وإنقاذها من ملايين من الأشخاص.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أنها تدين بعمرها لولي العهد لما فعله للإسلام وأنه أظهر الصورة السمحة للإسلام والمساواة بين الرجل والمرأة وكذلك الحقوق المدنية.

ولفتت إلى أنه يقوم بمجهود شخصي فردي ينسب لدول على مدى العصور لتفعل مثله، ولكن في المملكة التغير جاء من شخص اسمه محمد بن سلمان.

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أحدث التعليقات

احمد
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العضيم الان الاثنين اللي يمشون بجانب الشيخ وكأنهم مستأسرينه او جارينه بالقوه الجبريه ليش من قال لنم يمسمون الشيخ بهذا الشكل المخزي اعوذ بالله ؟؟!!!! كل هذا عشان يطلعون في جنب الشيخ بالمقطع حسبي الله عليهم
عدو الخونة
ولد المتعة تقشر جلده وصار يهرش نفسه ماترك صغيرة ولا كبيرة او قريبة او بعيدة الا قلب مخه المجوسي النتن كيف يستغلها للنيل من البلد والتنقص من قيم اهلها او التحريض عليها او الترويج لبث دواخله الفاسدة واشاعتها بين ضعاف العقول وقليلي الخبرة
عدو الخونة
مخرج المقطع واذنباه الذين يطبلون له هنا يريدون ان تصبح هذه الهمجية موضة عند البهائم الي تصدقهم هنا مثلها مثل موضة السراويل وتنتيف الشعر والقردان على حافات الفم وغيرها مما يروجه ولد المتعة وامثاله في اوساطنا الاجتماعية
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماعد فيه تعلن
abdul
بكرة يسجنوه لأنه من الإخوان ومعترض على المنهج التعليمي اللي وضعوه ولاة أمورهم . هذا يعتبر عندهم فكر متطرّف .

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