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شرطة مكة تداهم وكرًا لتصنيع الخمور في إحدى الاستراحات 

Time منذ 58 دقيقة
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شرطة مكة تداهم وكرًا لتصنيع الخمور في إحدى الاستراحات 

مكة المكرمة (صدى):
داهمت فرق البحث والتحري بشرطة العاصمة المقدسة، استراحة تستخدم وكرًا لصناعة المسكرات بحي الحسينية بمكة المكرمة، ويديرها وافد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

ويأتي ذلك بعد إعداد خطة محكمة لتطويق الاستراحة وضبط العامل فيها، فيما أسفرت العملية على ضبط أجهزة تسخين وتقطير بالموقع بالإضافة إلى 54 برميلًا سعة 200 لتر كما تم ضبط عدد 51 عبوة سعة لتر ونصف معبأة بمادة (العرق) المسكر وجاهزة للبيع وأقر الوافد بصناعته وبيعه المسكر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة معه ومن ثم تحويل المقبوض عليه إلى دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون رقبته ، هذا من فاسد ومن المفسدين باالبلاد وهلاك العباد ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه ويتوب من التفحيط .. ويكون قدوة لغيره من المنحرفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ويل سيارتك يااللي تزعل المدرعه ياويلك ويل ..
تميم
يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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