تفاصيل مرض لاعب النصر السابق "البيشي"

ماجد محمد (صدى):
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على تغريدة لعبد الرحمن البيشي، لاعب النصر والمنتخب الوطني سابقا.
وقال البيشي عبر حسابه على ”تويتر“: ”زاد تعبي وتكالبت الآلام في جسدي فاشفني يا الله شفاء من عندك وأنت أرحم الراحمين.. لا تنسوني من دعائكم في آخر ساعة من يوم الجمعة“.
وكتب آل الشيخ ردًا على تغريدة البيشي : ”ألف سلامه يا عبدالرحمن وإذا أقدر أقدم شيء أنا أخوك وجاهز“.
و كان عبدال الرحمن البيشي قد كشف إصابته بمرض التصلب الجانبي، قائلا ”الحمدلله على كل حال.. تأكدت إصابتي بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم.. المرض خطير والتعب يزداد، وفي المقابل يقيني بأن الله سيشفيني يزداد أيضا مهما أبعدوا عني الأمل“.
ويذكر أن مرض التصلب الجانبي الضموري يسبب ضمور الجهاز العصبي؛ بسبب ضمور الأعصاب الحركية والخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم في حركة العضلات الإرادية.