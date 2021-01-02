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تفاصيل مرض لاعب النصر السابق "البيشي"

Time منذ 27 دقيقة
Views 1553
تفاصيل مرض لاعب النصر السابق "البيشي"

ماجد محمد (صدى):
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على تغريدة لعبد الرحمن البيشي، لاعب النصر والمنتخب الوطني سابقا.

وقال البيشي عبر حسابه على ”تويتر“: ”زاد تعبي وتكالبت الآلام في جسدي فاشفني يا الله شفاء من عندك وأنت أرحم الراحمين.. لا تنسوني من دعائكم في آخر ساعة من يوم الجمعة“.

وكتب آل الشيخ ردًا على تغريدة البيشي : ”ألف سلامه يا عبدالرحمن وإذا أقدر أقدم شيء أنا أخوك وجاهز“.

و كان عبدال الرحمن البيشي قد كشف إصابته بمرض التصلب الجانبي، قائلا ”الحمدلله على كل حال.. تأكدت إصابتي بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم.. المرض خطير والتعب يزداد، وفي المقابل يقيني بأن الله سيشفيني يزداد أيضا مهما أبعدوا عني الأمل“.

ويذكر أن مرض التصلب الجانبي الضموري يسبب ضمور الجهاز العصبي؛ بسبب ضمور الأعصاب الحركية والخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم في حركة العضلات الإرادية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وانت كذالك اللهم آمين .. .. نعم الرجال توفي رحمة الله عليه ، وقد ترحمنا عليه وارفقناها التعزيه ، في الخبر اللي نشروه امس .. .. بس انا كلامي عن هاالعنوان الطويل // "بلدية القوز" تعلق على وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة // .. ولا جابوا عن الرجل خبر مفيد واسباب الإرطام ، وعلم من يقع الخطا .. فقط عنوان اجوف والخبر عن شركه تشتغل في الإناره وتبديل الأعمده وكيفية شغلهاا .. لاخبر وافي عن المتوفي رحمه الله ..
لا يهمونك انا مجنونك
التمرد ولعناد والراس اليابس بة طب لها جميع وحين تتطببين بة مرة ستطلبية انت كل مرة
فبصل
اللهو البري هههههههههه عيد. شرحها النفق يبدأ من تحت سرير الرجال. وينتهي في بيت العشق ممكن يقفل الفتحه إلى في بيته. بس. الفتح. الثانيه كيبببف الله. يوفق مخك. يا شيخ
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اهلك المجوس وطاغوتهم ومن يتبعهن ، حيث هم سبب دمار العراق دينياً ودنيوياً وأخلاقياً .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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