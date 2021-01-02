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إعلامي: خاصية في تقنية "الفار" تسمح بتلاعب الحكام في النتائج

Time منذ 37 دقيقة
Views 1716
إعلامي: خاصية في تقنية "الفار" تسمح بتلاعب الحكام في النتائج

طلال الغامدي (صدى):
جدد الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية الجدل حول تقنية الفار بعد أزمة هدف النصر الملغي في لقائه مع الفيصلي .

وقال أبو هداية تقنية الفار هي أقرب وسيلة للتلاعب في نتائج المباريات .

وأصاف في تغريدة له عبر " تويتر " : سهولة التلاعب في الفار تأتي من خلال انتقائية التنبيه والعرض ، مؤكداً أن هناك لقطات يتم عرضها ولقطات يتم حجبها وجميعها تؤثر في المباريات !

وكان الإعلامي عمر مهنا قد وجه اتهامات بالتلاعب في نتيجة المباراة ، ووافقه في الرأي بعض الإعلاميين واختلف معه البعض فيما قال مصدر علي لسان لجنة الحكام بكرة القدم أن تلك الشكوك غير صحيحة بالمرة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وانت كذالك اللهم آمين .. .. نعم الرجال توفي رحمة الله عليه ، وقد ترحمنا عليه وارفقناها التعزيه ، في الخبر اللي نشروه امس .. .. بس انا كلامي عن هاالعنوان الطويل // "بلدية القوز" تعلق على وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة // .. ولا جابوا عن الرجل خبر مفيد واسباب الإرطام ، وعلم من يقع الخطا .. فقط عنوان اجوف والخبر عن شركه تشتغل في الإناره وتبديل الأعمده وكيفية شغلهاا .. لاخبر وافي عن المتوفي رحمه الله ..
لا يهمونك انا مجنونك
التمرد ولعناد والراس اليابس بة طب لها جميع وحين تتطببين بة مرة ستطلبية انت كل مرة
فبصل
اللهو البري هههههههههه عيد. شرحها النفق يبدأ من تحت سرير الرجال. وينتهي في بيت العشق ممكن يقفل الفتحه إلى في بيته. بس. الفتح. الثانيه كيبببف الله. يوفق مخك. يا شيخ
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اهلك المجوس وطاغوتهم ومن يتبعهن ، حيث هم سبب دمار العراق دينياً ودنيوياً وأخلاقياً .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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