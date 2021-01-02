إعلامي: خاصية في تقنية "الفار" تسمح بتلاعب الحكام في النتائج

طلال الغامدي (صدى):
جدد الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية الجدل حول تقنية الفار بعد أزمة هدف النصر الملغي في لقائه مع الفيصلي .
وقال أبو هداية تقنية الفار هي أقرب وسيلة للتلاعب في نتائج المباريات .
وأصاف في تغريدة له عبر " تويتر " : سهولة التلاعب في الفار تأتي من خلال انتقائية التنبيه والعرض ، مؤكداً أن هناك لقطات يتم عرضها ولقطات يتم حجبها وجميعها تؤثر في المباريات !
وكان الإعلامي عمر مهنا قد وجه اتهامات بالتلاعب في نتيجة المباراة ، ووافقه في الرأي بعض الإعلاميين واختلف معه البعض فيما قال مصدر علي لسان لجنة الحكام بكرة القدم أن تلك الشكوك غير صحيحة بالمرة .
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