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طريقة استخراج «بدل فاقد» لصك الطلاق عند الرغبة بالزواج مجددا

Time منذ ساعة
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طريقة استخراج «بدل فاقد» لصك الطلاق عند الرغبة بالزواج مجددا

الرياض (صدى):
كشفت بوابة «ناجز» التابعة لوزارة العدل، اليوم السبت، أنها تتيح إتمام كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، تسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.

وقالت وزارة العدل أن بوابة «ناجز» الإلكترونية تتيح إصدار بدل فاقد لأي صك، ومراجعة المحكمة التي أصدرته، فيما ردت على استفسار مطلقة، وصك طلاقها مفقود، ولديها نسخة منه، وترغب بمعرفة طريقة التقديم لإصدار بدل فاقد، إذ إنها مقبلة على الزواج مجددا والمأذون الشرعي طالب بإحضار صك الطلاق الأصلي.

وأكدت وزارة العدل، بأنه عند الرغبة بإصدار بدل فاقد لأي صك، بالإمكان مراجعة المحكمة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي من هنـــــــــا ، وطلب «بدل مفقود».

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وانت كذالك اللهم آمين .. .. نعم الرجال توفي رحمة الله عليه ، وقد ترحمنا عليه وارفقناها التعزيه ، في الخبر اللي نشروه امس .. .. بس انا كلامي عن هاالعنوان الطويل // "بلدية القوز" تعلق على وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة // .. ولا جابوا عن الرجل خبر مفيد واسباب الإرطام ، وعلم من يقع الخطا .. فقط عنوان اجوف والخبر عن شركه تشتغل في الإناره وتبديل الأعمده وكيفية شغلهاا .. لاخبر وافي عن المتوفي رحمه الله ..
لا يهمونك انا مجنونك
التمرد ولعناد والراس اليابس بة طب لها جميع وحين تتطببين بة مرة ستطلبية انت كل مرة
فبصل
اللهو البري هههههههههه عيد. شرحها النفق يبدأ من تحت سرير الرجال. وينتهي في بيت العشق ممكن يقفل الفتحه إلى في بيته. بس. الفتح. الثانيه كيبببف الله. يوفق مخك. يا شيخ
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اهلك المجوس وطاغوتهم ومن يتبعهن ، حيث هم سبب دمار العراق دينياً ودنيوياً وأخلاقياً .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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