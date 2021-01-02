بالفيديو.. القبض على عصابات سرقة المركبات وانتحال صفة رجل أمن

الرياض (صدى):
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي العديد من الجرائم في عدد من المناطق. حيث سقط العديد منهم في قبضة الأمن.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم تورطا في بانتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ مالي من مقيم بجدة.
كما تمكنت من القبض على مواطنان قاما بتكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية في الرياض.
وفي حائل تم ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن وتهجم على وافد بمحل تجاري والاستيلاء على مبلغ مالي.
في حين تم القبض على مواطنان تورط بإتلاف كاميرات ساهر وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها.