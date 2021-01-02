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بالفيديو.. القبض على عصابات سرقة المركبات وانتحال صفة رجل أمن

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. القبض على عصابات سرقة المركبات وانتحال صفة رجل أمن

الرياض (صدى):
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي العديد من الجرائم في عدد من المناطق. حيث سقط العديد منهم في قبضة الأمن.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم تورطا في بانتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ مالي من مقيم بجدة.

كما تمكنت من القبض على مواطنان قاما بتكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية في الرياض.

وفي حائل تم ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن وتهجم على وافد بمحل تجاري والاستيلاء على مبلغ مالي.

في حين تم القبض على مواطنان تورط بإتلاف كاميرات ساهر وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وانت كذالك اللهم آمين .. .. نعم الرجال توفي رحمة الله عليه ، وقد ترحمنا عليه وارفقناها التعزيه ، في الخبر اللي نشروه امس .. .. بس انا كلامي عن هاالعنوان الطويل // "بلدية القوز" تعلق على وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة // .. ولا جابوا عن الرجل خبر مفيد واسباب الإرطام ، وعلم من يقع الخطا .. فقط عنوان اجوف والخبر عن شركه تشتغل في الإناره وتبديل الأعمده وكيفية شغلهاا .. لاخبر وافي عن المتوفي رحمه الله ..
لا يهمونك انا مجنونك
التمرد ولعناد والراس اليابس بة طب لها جميع وحين تتطببين بة مرة ستطلبية انت كل مرة
فبصل
اللهو البري هههههههههه عيد. شرحها النفق يبدأ من تحت سرير الرجال. وينتهي في بيت العشق ممكن يقفل الفتحه إلى في بيته. بس. الفتح. الثانيه كيبببف الله. يوفق مخك. يا شيخ
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اهلك المجوس وطاغوتهم ومن يتبعهن ، حيث هم سبب دمار العراق دينياً ودنيوياً وأخلاقياً .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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