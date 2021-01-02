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بالصور.. لقطات مؤثرة حدثت خلال عام 2020

Time منذ 56 دقيقة
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بالصور.. لقطات مؤثرة حدثت خلال عام 2020

علي القحطاني (صدى):
شهد العام 2020 العديد من اللقطات المؤثرة ومنها خلو صحن الطواف بالحرم المكي في مارس الماضي، بعد إغلاقه للتعقيم، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ويعد من بين أبرز تلك اللقطات صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء تشييع جثمان الأمير طلال بن سعود، ويبدو عليه التأثر الشديد، حيث كان يحاول أن يتماسك ويغالب دموعه حزناً على الفقيد الذي دفن بمقبرة العود بالرياض في شهر فبراير.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الصور الخاصة بلحظات التقاء الشبان موسى الخنيزي، ونايف القرادي، ويوسف العماري بأسرهم بعد ما أوضحت نتائج فحص الحمض النووي حقيقة نسبهم، وصورة لوزير الإسكان ماجد الحقيل من أمام قبر نجله الذي توفي في مايو الماضي إثر نوبة قلبية.

وتفاعل الجميع مع صورة عامل يبكي ويدعو أمام مدخل جامع مغلق بالرياض، بعد قرار تعليق صلاة الجماعة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية، إلى جانب لحظات مؤثرة عند استقبال عدد من الأهالي لأبنائهم الأسرى العائدين من اليمن، بقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، ومن أبرز الصور كانت لقطة لأم تمسح دموع الفرح من وجه ابنها.

وشملت أبرز الصور، صورة لطبيب أمريكي يحتضن مسناً مصاباً بـ"كورونا" وعالمياً، وممرضة تجلس على جانب طريق وهي تتناول الطعام، فيما يجلس على مسافة منها زوجها وطفلها الرضيع، وكانت هذه أول مرة تلتقي بهما بعد شهر كامل بسبب عملها في مستشفى لعلاج مصابي "كورونا"، وانفجار بيروت وكلاب تحرس يمني مشرد، وأطفال بجوار جثمان أمهم ضحية وحشية الحوثيين.‎

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
ويسمونهم نجوم .. ويتم الاحتفاء بهم كل سنة في مهرجانات كبيره صاخبه .. وفي كل مناسبة .. وتعرض اعمالهم في الساعات الذهبيه .. التي يكون الجمهور متواجدا امام شاشات التليفزيون .. ويمنحون الأوسمه .. والجوائز الثمينة .. تقديرا لسخافاتهم وتهريجهم .. ورسالتهم القذره هل رأى أحد .. فلما .. أو مسلسلة تعالج مشاكل المجتمع وتطرح الحلول لها .. كل الذي يحصل .. أنهم يضخمون المشاكل .. ويصبون الزيت على النار .. ويفتحون أبوابا للشر مغلقة .. ويجرئون الضعفاء على المعاصي وحرمات الله .
عدو الخونة
ابو عمامة صار باسلوب تمسكن لين تتمكن هو الاصل لان ابن البلد غره الاطراء والمديح وعزله رويدا وريدا عن مجتمعه عبر رفعه فوقهم وتقديم مميزات خاصة له الى ان تمكنوا فرفسوه
عدو الخونة
ههههه كفو صكيت ولد المتعة بجبهته
....
طيب غيرو الديانه واختصروا وقتكم ههههه
شرحبيل
تمهيد لكي لايصبح على الزوجه أو الابنه ولي أمر (لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) اهلا اهلا بالعيد

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