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تفاصيل جديدة حول السفينة الملتصق بها لغم قرب مياه الخليج

Time منذ ساعة
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تفاصيل جديدة حول السفينة الملتصق بها لغم قرب مياه الخليج

وكالات (صدى):
كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم السبت تفاصيل جديدة حول نقلة النفط التي عُثر على لغم ملتصق به في المياه الدولية بالخليج العربي.

وأكدت " سومو " أنَّ الناقلة مؤجرة من قبل شركة متعاقدة معها لتعمل كخزان عائم لزيت الوقود لأغراض التصدير وبالتالي فإن الناقلة لم تتوجه إلى موانئ تصدير النفط الخام.

وكشفت أنَّ الناقلة تتواجد في منطقة (المخطاف) قرب (خور الزبير) منذ 5 نوفمبر الماضي، ولم تأتِ من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي .

كما نفت علاقة الواقعة تماماً بميناء البصرة النفطي أو خطورة على عمليات التصدير مؤكدة أن الواقعة لن تؤثر على عمليات التصدير .

وقالت أن الجهات الأمنية والمختة تتابع هذا الأمر والملف بالكامل يخضع لتوجيهات مباشرة من أعلى سلطة أمنية في الدولة ، وسيتم إعلان أي مستجدات .

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
ويسمونهم نجوم .. ويتم الاحتفاء بهم كل سنة في مهرجانات كبيره صاخبه .. وفي كل مناسبة .. وتعرض اعمالهم في الساعات الذهبيه .. التي يكون الجمهور متواجدا امام شاشات التليفزيون .. ويمنحون الأوسمه .. والجوائز الثمينة .. تقديرا لسخافاتهم وتهريجهم .. ورسالتهم القذره هل رأى أحد .. فلما .. أو مسلسلة تعالج مشاكل المجتمع وتطرح الحلول لها .. كل الذي يحصل .. أنهم يضخمون المشاكل .. ويصبون الزيت على النار .. ويفتحون أبوابا للشر مغلقة .. ويجرئون الضعفاء على المعاصي وحرمات الله .
عدو الخونة
ابو عمامة صار باسلوب تمسكن لين تتمكن هو الاصل لان ابن البلد غره الاطراء والمديح وعزله رويدا وريدا عن مجتمعه عبر رفعه فوقهم وتقديم مميزات خاصة له الى ان تمكنوا فرفسوه
عدو الخونة
ههههه كفو صكيت ولد المتعة بجبهته
....
طيب غيرو الديانه واختصروا وقتكم ههههه
شرحبيل
تمهيد لكي لايصبح على الزوجه أو الابنه ولي أمر (لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) اهلا اهلا بالعيد

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