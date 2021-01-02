تفاصيل جديدة حول السفينة الملتصق بها لغم قرب مياه الخليج

وكالات (صدى):
كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم السبت تفاصيل جديدة حول نقلة النفط التي عُثر على لغم ملتصق به في المياه الدولية بالخليج العربي.
وأكدت " سومو " أنَّ الناقلة مؤجرة من قبل شركة متعاقدة معها لتعمل كخزان عائم لزيت الوقود لأغراض التصدير وبالتالي فإن الناقلة لم تتوجه إلى موانئ تصدير النفط الخام.
وكشفت أنَّ الناقلة تتواجد في منطقة (المخطاف) قرب (خور الزبير) منذ 5 نوفمبر الماضي، ولم تأتِ من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي .
كما نفت علاقة الواقعة تماماً بميناء البصرة النفطي أو خطورة على عمليات التصدير مؤكدة أن الواقعة لن تؤثر على عمليات التصدير .
وقالت أن الجهات الأمنية والمختة تتابع هذا الأمر والملف بالكامل يخضع لتوجيهات مباشرة من أعلى سلطة أمنية في الدولة ، وسيتم إعلان أي مستجدات .
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