دعوات للتظاهر يطالب بها ترامب بسبب نتائج الانتخابات

واشنطن (صدى):
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، بتظيم تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي وخسرها أمام جو بايدن.
وكتب ترامب، أنه سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحاً، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقاً، مختتمًا: "أوقفوا السرقة" ، التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وأطلق ترامب حملة تشكيكات في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، التي فاز بها المرشح الديمقراطي بايدن بـ306 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا.