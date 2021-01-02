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دعوات للتظاهر يطالب بها ترامب بسبب نتائج الانتخابات

Time منذ 33 دقيقة
Views 1502
دعوات للتظاهر يطالب بها ترامب بسبب نتائج الانتخابات

واشنطن (صدى):
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، بتظيم تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي وخسرها أمام جو بايدن.

وكتب ترامب، أنه سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحاً، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقاً، مختتمًا: "أوقفوا السرقة" ، التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

وأطلق ترامب حملة تشكيكات في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، التي فاز بها المرشح الديمقراطي بايدن بـ306 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
طيب المثل يقول حط الحمار بحذا الفرس اما علم والى درس
ابن حزم
للاسف مثل هالمقاطع تنتشر هذا ابن عاق الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه .
ابو وليد
الا كلهم -- اقنعني فريق في المؤخره وكل مباراه بلنتيين والمتصدر بلنتي واحد ومن حكم اجنبي بعد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
ما يحتاج خطف قد الحاله مدحدره

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