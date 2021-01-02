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بالفيديو.. قصة نجاح لمبتعث في موسكو يعلّم اللغة الإنجليزية للروسيين

Time منذ 23 دقيقة
Views 1467
بالفيديو.. قصة نجاح لمبتعث في موسكو يعلّم اللغة الإنجليزية للروسيين

الرياض (صدى):
تمكن أحد المبتعثين إلى الولايات المتحدة، من تحقيق حلمه حيث كان يحلم بدراسة الطب، فتعلم الإنجليزية في أمريكا، ثم انتقل للدراسة في روسيا، وخلال تواجده هناك أصبح رئيس المعمل الإنجليزي في جامعته، وقام بتعليم الطلاب الروس اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت.

وبحث مشعل العرجان، عن رفيق في الغربة فاختار قطة ليعتني بها ويطعمها ويدللها، لدرجة أنه ألغى سفره خلال جائحة "كورونا" خوفًا على حياة القطط التي يربيها.

وذكر تقرير تلفزيوني أن مشعل طالب يدرس بكلية الطب في العاصمة الروسية موسكو، ومن يراه اليوم لن يصدق أنه ذاك الشخص الذي كان يزن 180 كيلوجرامًا، حيث أجرى عملية جراحية قبل سفره إلى موسكو قص فيها معدته، حتى أصبح رشيقًا، يمارس حياته الطبيعية دون معوقات.

قال مشعل لقناة " الإخبارية ": عندما أشاهد الفيديو (قبل إنقاص وزنه) لا أقدر أن أكمله.. هناك فارق كبير بين مشعل القديم والحالي.. بعد العملية تغير كل شيء لدي بما في ذلك العصبية والانفعال.

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
طيب المثل يقول حط الحمار بحذا الفرس اما علم والى درس
ابن حزم
للاسف مثل هالمقاطع تنتشر هذا ابن عاق الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه .
ابو وليد
الا كلهم -- اقنعني فريق في المؤخره وكل مباراه بلنتيين والمتصدر بلنتي واحد ومن حكم اجنبي بعد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
ما يحتاج خطف قد الحاله مدحدره

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