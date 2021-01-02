وظيفة إدارية شاغرة في شركة كريم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة كريم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى "تنفيذي مشتريات" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المشتريات، إدارة الأعمال، إدارة سلسة الإمداد) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المشتريات بإحدى شركات الاتصالات، مهارات ممتازة في التفاوض والتواصل، وبناء فريق متميز ومهارات قيادية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــــــا .