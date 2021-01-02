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وظيفة إدارية شاغرة في شركة كريم

Time منذ ساعة
Views 1482
وظيفة إدارية شاغرة في شركة كريم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة كريم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى "تنفيذي مشتريات" .

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المشتريات، إدارة الأعمال، إدارة سلسة الإمداد) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المشتريات بإحدى شركات الاتصالات، مهارات ممتازة في التفاوض والتواصل، وبناء فريق متميز ومهارات قيادية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
ويسمونهم نجوم .. ويتم الاحتفاء بهم كل سنة في مهرجانات كبيره صاخبه .. وفي كل مناسبة .. وتعرض اعمالهم في الساعات الذهبيه .. التي يكون الجمهور متواجدا امام شاشات التليفزيون .. ويمنحون الأوسمه .. والجوائز الثمينة .. تقديرا لسخافاتهم وتهريجهم .. ورسالتهم القذره هل رأى أحد .. فلما .. أو مسلسلة تعالج مشاكل المجتمع وتطرح الحلول لها .. كل الذي يحصل .. أنهم يضخمون المشاكل .. ويصبون الزيت على النار .. ويفتحون أبوابا للشر مغلقة .. ويجرئون الضعفاء على المعاصي وحرمات الله .
عدو الخونة
ابو عمامة صار باسلوب تمسكن لين تتمكن هو الاصل لان ابن البلد غره الاطراء والمديح وعزله رويدا وريدا عن مجتمعه عبر رفعه فوقهم وتقديم مميزات خاصة له الى ان تمكنوا فرفسوه
عدو الخونة
ههههه كفو صكيت ولد المتعة بجبهته
....
طيب غيرو الديانه واختصروا وقتكم ههههه
شرحبيل
تمهيد لكي لايصبح على الزوجه أو الابنه ولي أمر (لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) اهلا اهلا بالعيد

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