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الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1491
الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس وذلك للعمل بمدينة الرياض .

الوظائف المتاحة :

– مسؤول قياس الأداء "للمواطنين " : بكالوريوس فأعلى في (الهندسة الصناعية، أو نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس مشروع كهربائي : بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

– أخصائي سلسلة التوريد : البكالوريوس في (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية).

وأكدت أن التقديم متح الآن عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
طيب المثل يقول حط الحمار بحذا الفرس اما علم والى درس
ابن حزم
للاسف مثل هالمقاطع تنتشر هذا ابن عاق الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه .
ابو وليد
الا كلهم -- اقنعني فريق في المؤخره وكل مباراه بلنتيين والمتصدر بلنتي واحد ومن حكم اجنبي بعد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
ما يحتاج خطف قد الحاله مدحدره

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