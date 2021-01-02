الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس وذلك للعمل بمدينة الرياض .
الوظائف المتاحة :
– مسؤول قياس الأداء "للمواطنين " : بكالوريوس فأعلى في (الهندسة الصناعية، أو نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
– مهندس مشروع كهربائي : بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.
– أخصائي سلسلة التوريد : البكالوريوس في (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية).
وأكدت أن التقديم متح الآن عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .