رابطة دوري المحترفين تقترب من حصر حقوق الأندية

نواف السالم (صدى):
تعتزم رابطة دوري المحترفين، حصر حقوق الأندية خلال الفترة الماضية، لحلها وتسليمها حسب الطريقة التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
ومن جانبه، قال رئيس الرابطة عبد العزيز العفالق، أن حصر مبالغ الأندية يمر بعدة مراحل وإجراءات قانونية ومالية تتطلب التعامل فيها مع مختلف التحديات، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الأندية على إرسال أسماء الشركات التسويقية التي لم تؤدي عملها بالصورة المطلوبة.
وفي السياق نفسه، أوضح "العفالق" أنه سيتم حصر أسماء تلك الشركات وإرسالها للأندية لأخذ الحيطة والحذر منها.