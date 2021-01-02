الأعداد السابقة للصحيفة

رابطة دوري المحترفين تقترب من حصر حقوق الأندية

Time منذ 26 دقيقة
Views 1353
رابطة دوري المحترفين تقترب من حصر حقوق الأندية

نواف السالم (صدى):
تعتزم رابطة دوري المحترفين، حصر حقوق الأندية خلال الفترة الماضية، لحلها وتسليمها حسب الطريقة التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

ومن جانبه، قال رئيس الرابطة عبد العزيز العفالق، أن حصر مبالغ الأندية يمر بعدة مراحل وإجراءات قانونية ومالية تتطلب التعامل فيها مع مختلف التحديات، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الأندية على إرسال أسماء الشركات التسويقية التي لم تؤدي عملها بالصورة المطلوبة.

وفي السياق نفسه، أوضح "العفالق" أنه سيتم حصر أسماء تلك الشركات وإرسالها للأندية لأخذ الحيطة والحذر منها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
المهنا من انصار ابو خرقه من زمان وماهي غريبه يكذب لانهم كذابين وعادي عندهم -- ترك الدفع الرباعي للفقر في الملعب قال اعملهم دفع رباعي في التحليل التحكيمي وبرضه بيطلع كذاب
زكريا الملتوي
تلاقيه عند جماعتك يا ابن الكلبة 🐽
هات وخذ
الاستعجال بدون خشوع كقراءة كتاب عادي او بيان صحفي .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
عاداتهم فعل القبايح ، وليس غريب ..

أخر الأخبار

رابطة دوري المحترفين تقترب من حصر حقوق الأندية
رابطة دوري المحترفين تقترب من حصر حقوق الأندية
Time منذ 26 دقيقة Views 1353
إيران تبلغ "الطاقة الذرية" بتخصيب اليورانيوم إلى 20% في فوردو
إيران تبلغ "الطاقة الذرية" بتخصيب اليورانيوم إلى 20% في فوردو
Time منذ 31 دقيقة Views 1438
"رانيا يوسف" تكشف كواليس تصويرها مشهد القبلات: بكرر المشهد 15 مرة !
"رانيا يوسف" تكشف كواليس تصويرها مشهد القبلات: بكرر المشهد 15 مرة !
Time منذ 36 دقيقة Views 656
رحيل الكاتب وحيد حامد عقب أزمة صحية
رحيل الكاتب وحيد حامد عقب أزمة صحية
Time منذ 52 دقيقة Views 583
جدل خطير حول هدف النصر الملغي في لقاء الفيصلي واتهامات بالتلاعب
جدل خطير حول هدف النصر الملغي في لقاء الفيصلي واتهامات بالتلاعب
Time منذ 56 دقيقة Views 2003
بالصور.. جيلي تعلن عن كروس أوفر جديدة
بالصور.. جيلي تعلن عن كروس أوفر جديدة
Time منذ ساعة Views 1253
طبيب يحذر من خطأ أثناء إعطاء حقن اللقاح
طبيب يحذر من خطأ أثناء إعطاء حقن اللقاح
Time منذ ساعة Views 1930
قائد فيلق القدس يهدد أمريكا بسبب اغتيال سليماني
قائد فيلق القدس يهدد أمريكا بسبب اغتيال سليماني
Time منذ ساعة Views 1737
كلب ضخم يجثم فوق رضيعه حتى الموت
كلب ضخم يجثم فوق رضيعه حتى الموت
Time منذ ساعة Views 709
بالفيديو.. الإطاحة بعصابة احترفت السطو المسلح على منازل ومحلات المدينة المنورة
بالفيديو.. الإطاحة بعصابة احترفت السطو المسلح على منازل ومحلات المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 2000