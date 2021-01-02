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إيران تبلغ "الطاقة الذرية" بتخصيب اليورانيوم إلى 20% في فوردو

Time منذ 31 دقيقة
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إيران تبلغ "الطاقة الذرية" بتخصيب اليورانيوم إلى 20% في فوردو

وكالات (صدى):
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إيران أبلغتها باعتزامها تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20%.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أبلغت إيران الوكالة أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعتزم إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب حتى نسبة 20 % في محطة فوردو لتخصيب الوقود، وذلك امتثالا لقانون أقره مؤخرا برلمان البلاد”

ويذكر أن هذا المستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015، في موقع فوردو المقام في قلب جبل

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا عن التخلي عن الالتزام بمزيد من بنود الاتفاق، وهي خطوات بدأتها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض العقوبات عليها

ويذكر أن هذه كانت ضمن عدة خطوات وردت في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد. وألقت طهران بمسؤولية اغتيال العالم النووي على إسرائيل

وستؤدي تلك الخطوات التي تتخذها إيران إلى تعقيد جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي

وينص الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى الكبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فقط وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90 بالمئة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
المهنا من انصار ابو خرقه من زمان وماهي غريبه يكذب لانهم كذابين وعادي عندهم -- ترك الدفع الرباعي للفقر في الملعب قال اعملهم دفع رباعي في التحليل التحكيمي وبرضه بيطلع كذاب
زكريا الملتوي
تلاقيه عند جماعتك يا ابن الكلبة 🐽
هات وخذ
الاستعجال بدون خشوع كقراءة كتاب عادي او بيان صحفي .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
عاداتهم فعل القبايح ، وليس غريب ..

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