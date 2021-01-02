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جدل خطير حول هدف النصر الملغي في لقاء الفيصلي واتهامات بالتلاعب

Time منذ 56 دقيقة
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جدل خطير حول هدف النصر الملغي في لقاء الفيصلي واتهامات بالتلاعب

نواف السالم (صدى):
أثار عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السابق جدل كبير حول هدف النجم البرازيلي " مايكون بيريرا " الذي تم إلغائه في لقاء النصر أمام الفيصلي .

وقال "المهنا " لقناة " السعودية الرياضية " أن الهدف الملغي صحيح وكان يجب احتسابه للنصر وأنه يتحمل مسؤولية تلك التصريحاًت .

وأضاف : تم رسم خط التسلل بشكل خاطئ والهدف صحيح 100% وكان يجب الرجوع لتقنية الفار .

وتسببت تصريحات المهنا في جدل كبير بين الإعلاميين والجماهير الذين طالبوا بتحقيق عاجل وإيقاف المهنا إذا لم تثبت صحة كلامه .

من جهتها ، نفت لجنة الحكام بإتحاد الكرة تلك التصريحات وأكدت أن الخط المرسوم صحيح 100 % وفقاً لما نقله الإعلامي بدر الصقري .

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أحدث التعليقات

ابو وليد
المهنا من انصار ابو خرقه من زمان وماهي غريبه يكذب لانهم كذابين وعادي عندهم -- ترك الدفع الرباعي للفقر في الملعب قال اعملهم دفع رباعي في التحليل التحكيمي وبرضه بيطلع كذاب
زكريا الملتوي
تلاقيه عند جماعتك يا ابن الكلبة 🐽
هات وخذ
الاستعجال بدون خشوع كقراءة كتاب عادي او بيان صحفي .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
عاداتهم فعل القبايح ، وليس غريب ..

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