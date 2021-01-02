جدل خطير حول هدف النصر الملغي في لقاء الفيصلي واتهامات بالتلاعب

نواف السالم (صدى):
أثار عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السابق جدل كبير حول هدف النجم البرازيلي " مايكون بيريرا " الذي تم إلغائه في لقاء النصر أمام الفيصلي .
وقال "المهنا " لقناة " السعودية الرياضية " أن الهدف الملغي صحيح وكان يجب احتسابه للنصر وأنه يتحمل مسؤولية تلك التصريحاًت .
وأضاف : تم رسم خط التسلل بشكل خاطئ والهدف صحيح 100% وكان يجب الرجوع لتقنية الفار .
وتسببت تصريحات المهنا في جدل كبير بين الإعلاميين والجماهير الذين طالبوا بتحقيق عاجل وإيقاف المهنا إذا لم تثبت صحة كلامه .
من جهتها ، نفت لجنة الحكام بإتحاد الكرة تلك التصريحات وأكدت أن الخط المرسوم صحيح 100 % وفقاً لما نقله الإعلامي بدر الصقري .