طبيب يحذر من خطأ أثناء إعطاء حقن اللقاح

واشنطن (صدى):
أكد طبيب الأعصاب في مدينة نيويورك، توم بيتس، إنه لاحظ أن عددا من أفراد الطواقم الطبية لا يحقنون اللقاح بشكل صحيح؛ حيث أن بعض الحالات تشكل على الضغط بقوة على الجلد، في الوقت الذي تدخل فيه إبرة اللقاح جسم الإنسان.
وأوضح الطبيب توم بيتس، أن هذا الأمر قد يفضي إلى انتهاء اللقاح في طبقة الدهون الموجودة تحت الجلد، عوضا عن مروره إلى مكانه الصحيح وهو العضلات، كما أن اللقاح لن يكون فعالا، وستضيع كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
وصرح الطبيب الأمريكي: "إن الأمر الأكثر صعوبة كان الحصول على اللقاح، أما حقنه في العضلات فلا يجب أن يكون صعبا"، مضيفًا: "أنا متحمس للغاية لأننا حصلنا عليه (اللقاح)، وأكره أن أرى أشخاصا لا يحظون بفرصة الحصول عليه، لكن منح الناس إحساسا زائفا بالأمن بعد تطعيمهم أمر أسوأ".