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طبيب يحذر من خطأ أثناء إعطاء حقن اللقاح

Time منذ ساعة
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طبيب يحذر من خطأ أثناء إعطاء حقن اللقاح

واشنطن (صدى):
أكد طبيب الأعصاب في مدينة نيويورك، توم بيتس، إنه لاحظ أن عددا من أفراد الطواقم الطبية لا يحقنون اللقاح بشكل صحيح؛ حيث أن بعض الحالات تشكل على الضغط بقوة على الجلد، في الوقت الذي تدخل فيه إبرة اللقاح جسم الإنسان.

وأوضح الطبيب توم بيتس، أن هذا الأمر قد يفضي إلى انتهاء اللقاح في طبقة الدهون الموجودة تحت الجلد، عوضا عن مروره إلى مكانه الصحيح وهو العضلات، كما أن اللقاح لن يكون فعالا، وستضيع كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.

وصرح الطبيب الأمريكي: "إن الأمر الأكثر صعوبة كان الحصول على اللقاح، أما حقنه في العضلات فلا يجب أن يكون صعبا"، مضيفًا: "أنا متحمس للغاية لأننا حصلنا عليه (اللقاح)، وأكره أن أرى أشخاصا لا يحظون بفرصة الحصول عليه، لكن منح الناس إحساسا زائفا بالأمن بعد تطعيمهم أمر أسوأ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
المهنا من انصار ابو خرقه من زمان وماهي غريبه يكذب لانهم كذابين وعادي عندهم -- ترك الدفع الرباعي للفقر في الملعب قال اعملهم دفع رباعي في التحليل التحكيمي وبرضه بيطلع كذاب
زكريا الملتوي
تلاقيه عند جماعتك يا ابن الكلبة 🐽
هات وخذ
الاستعجال بدون خشوع كقراءة كتاب عادي او بيان صحفي .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
عاداتهم فعل القبايح ، وليس غريب ..

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