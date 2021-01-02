"المسند": دخول طالع الشولة شديدة البرد اليوم

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت دخول طالع الشوالة ثالث نجوم المربعانية .
وأكد " المسند " أن الشولة نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب ، وهو شهير بطول ساعات الليل ، حتى أن العرب يقولون : إذا طلعت الشولة طال الليل طوله .
وأوضح المسند أن هناك استقرار عام في عناصر الطقس اليوم ، وأجواء شتوية معتدلة البرودة .
كما نشر " المسند " على حسابه الرسميفي " تويتر " دليلاً للطوالع والنجوم بحسب وقت طلوعها وعدد الأيام وساعات الليل والنهار .