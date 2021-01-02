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"المسند": دخول طالع الشولة شديدة البرد اليوم

Time منذ 55 دقيقة
Views 1535
"المسند": دخول طالع الشولة شديدة البرد اليوم

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت دخول طالع الشوالة ثالث نجوم المربعانية .

وأكد " المسند " أن الشولة نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب ، وهو شهير بطول ساعات الليل ، حتى أن العرب يقولون : إذا طلعت الشولة طال الليل طوله .

وأوضح المسند أن هناك استقرار عام في عناصر الطقس اليوم ، وأجواء شتوية معتدلة البرودة .

كما نشر " المسند " على حسابه الرسميفي " تويتر " دليلاً للطوالع والنجوم بحسب وقت طلوعها وعدد الأيام وساعات الليل والنهار .

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أحدث التعليقات

سيد
كفو يااحمد هذا الصح الثوب والشماغ واتمنى أيضا يعمم على الشركات في القطاع الخاص والمولات بالزي الوطني السعودي ماهو عمامه قال لك هذا الزي السعودي وطولها أطول من الحية
أبوخالد.أبها.
عادة .. لاتلجأ الأنثى للعنف.. إلا إذا أغلقت في وجهها جميع الطرق .. ولم تجد مخرجا أو معينا .
أبوخالد.أبها.
الحمد لله .. على نعمة المعرفه ونسأل الله أن يكتب لكل مريض وخصوصا مرضى الحالات الخطيره الشفاء والعافيه .
شـــاهد
الحوت يولد ولا يبيض ...
A.awad
المثل الشعبي يقول عــنـز تـنـاطـح جـبل.... يقال عن الشخص اللي ينضر لـنـفـسه أعلى مماهي عليه ،،،

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