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تقنية حديثة تُنهي معاناة طفل مصاب بسرطان الدم بالرياض

Time منذ ساعة
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تقنية حديثة تُنهي معاناة طفل مصاب بسرطان الدم بالرياض

الرياض (صدى):
أوضح استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال، الدكتور علي الأحمري، كيفية استخدام تقنية حديثة في علاج طفل مصاب بسرطان الدم اللمفاوي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقال استشاري أمراض الدم خلال حديثه لبرنامج "في أسبوع" إن التقنية المستخدمة تعتمد على تحفيز الجهاز المناعي من خلال أخذ الخلايا التائية.

وتابع: بالإضافة إلى إرسالها للمختبر الطبي لبرمجتها عبر الهندسة الوراثية لتكون الخلايا الجديدة قادرة على تكوين مستقبلات تتعرف على الخلايا السرطانية، ومن ثم مقاومتها والتخلص منها.

وأشار إلى أن هذه التقنية تُستخدم مع حالات فشل الجهاز المناعي في التعرف على الخلايا السرطانية.

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أحدث التعليقات

سيد
كفو يااحمد هذا الصح الثوب والشماغ واتمنى أيضا يعمم على الشركات في القطاع الخاص والمولات بالزي الوطني السعودي ماهو عمامه قال لك هذا الزي السعودي وطولها أطول من الحية
أبوخالد.أبها.
عادة .. لاتلجأ الأنثى للعنف.. إلا إذا أغلقت في وجهها جميع الطرق .. ولم تجد مخرجا أو معينا .
أبوخالد.أبها.
الحمد لله .. على نعمة المعرفه ونسأل الله أن يكتب لكل مريض وخصوصا مرضى الحالات الخطيره الشفاء والعافيه .
شـــاهد
الحوت يولد ولا يبيض ...
A.awad
المثل الشعبي يقول عــنـز تـنـاطـح جـبل.... يقال عن الشخص اللي ينضر لـنـفـسه أعلى مماهي عليه ،،،

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