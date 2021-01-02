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صورة نادرة لمطار جدة في الستينات ميلادية

Time منذ 28 دقيقة
Views 382
Comment 1
صورة نادرة لمطار جدة في الستينات ميلادية

(صدى):

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أحدث التعليقات

احمد
أحنا إذا سلِمنا من اللي يلفون على رؤسهم عمامه طولها عشره أمتار ويقولون إن هذا الزي السعودي فأحنا سالمين ولا عاينا خلاف
لا يهمونك انا مجنونك
لعن الله من هتك عرض المسلمين لعن الله خونة المسلمين المتأسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حسيبهن الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..........

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