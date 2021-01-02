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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 10 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة الى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو وليد
وش ارهابيون -- يا اخي حنا خليناها تنقرض انا شفت شباب صادو اكثر من الفين عصفور واكلو عشره عشرين والباقي خلوها تموت ورموها في الزباله
ابو وليد
سبحان الله هذا الدلخ يحلل وينظر ويعطي معلومات للناس -- لانستبعد بكره نلاقي بقره تترشح لرآسه الولايات المتحده
ابوغياث
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم يارب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل مصرقع ، ومصرقع عصير خنزير ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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