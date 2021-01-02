مواطنة عن تجربتها في التايكوندو: تعلمت الانضباط والتركيز العالي

الرياض (صدى):
روت المواطنة نورة العيسى، تجربتها في لعب رياضة " التايكوندو "، وانضمامها للمنتخب السعودي النسائي للتايكوندو.
وأوضحت العيسى، وهي دارسة العلوم السياسية في بريطانيا، أن شغفها بالتايكوندو بدأ منذ الطفولة، متأثرة بأفلام الفنون القتالية.
وأكدت أن أعظم الدروس التي تعلمتها في حياتها جاءت من التايكوندو، حيث تعلمت الانضباط، والتركيز العالي تحت الضغط، والتفكير في أولوياتها، والتوفيق بين جامعتها وإنجاز أعمالها وممارسة رياضتها.
وأشارت إلى أن بدايتها في اللعب كانت بعمر 12 عامًا، واستمرت في التدرب إلى أن حصلت على الحزام الأسود بعمر 16 عامًا.