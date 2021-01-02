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مواطنة عن تجربتها في التايكوندو: تعلمت الانضباط والتركيز العالي

Time منذ ساعة
Views 1659
مواطنة عن تجربتها في التايكوندو: تعلمت الانضباط والتركيز العالي

الرياض (صدى):
روت المواطنة نورة العيسى، تجربتها في لعب رياضة " التايكوندو "، وانضمامها للمنتخب السعودي النسائي للتايكوندو.

وأوضحت العيسى، وهي دارسة العلوم السياسية في بريطانيا، أن شغفها بالتايكوندو بدأ منذ الطفولة، متأثرة بأفلام الفنون القتالية.

وأكدت أن أعظم الدروس التي تعلمتها في حياتها جاءت من التايكوندو، حيث تعلمت الانضباط، والتركيز العالي تحت الضغط، والتفكير في أولوياتها، والتوفيق بين جامعتها وإنجاز أعمالها وممارسة رياضتها.

وأشارت إلى أن بدايتها في اللعب كانت بعمر 12 عامًا، واستمرت في التدرب إلى أن حصلت على الحزام الأسود بعمر 16 عامًا.

 

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أحدث التعليقات

abdul
"الجدير بالذكر أن زارا هولاند قد تم تجريدها من لقب ملكة جمال بريطانيا العظمى بعد القيام بأفعال فاضحة على الهواء مباشرة." الله الله ! كانوا متأمّلين انها تكون من اللاتي يقمن وقت السحر للإستغفار، والتهجد ، وأكل لقيمات قبل الفجر للصيام ايام الاثنين والخميس .
الجني الأزرق
لوكان المسعف رجل مالقى كل هالاهتمام، لكن تأكدو بأن للباطل حق يزهقه قريبآ بأذن الله.
مغرد
مافيه حرام يا اخي يعني كل الدول ما يغطون وجيههم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من حادث مروع ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ياله من خبيث ، ويا للآخر من غبي ابله ..

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