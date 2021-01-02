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بالفيديو..آل الشيخ يستعرض سيارته الـ " موستنج 68 " ويوجه رسالة لوزير الرياضة

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو..آل الشيخ يستعرض سيارته الـ " موستنج 68 " ويوجه رسالة لوزير الرياضة

الرياض (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مقطعًا استعرض خلاله سيارته الموستنج 68 المعدلة.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائلا: " السنة ذي ما استعديت أشارك في الرالي، السنة الجاية هذي موستنج 68 معدلة، بشارك السنة الجاية في رالي داكار " .

ورد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على آل الشيخ بقوله: " كفو، وتسعدنا مشاركة معاليك، والتدريب عليّ، وفالك الأول ".

ويفتتح اليوم السبت، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، حفل رالي داكار السعودية 2021، الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
وش ارهابيون -- يا اخي حنا خليناها تنقرض انا شفت شباب صادو اكثر من الفين عصفور واكلو عشره عشرين والباقي خلوها تموت ورموها في الزباله
ابو وليد
سبحان الله هذا الدلخ يحلل وينظر ويعطي معلومات للناس -- لانستبعد بكره نلاقي بقره تترشح لرآسه الولايات المتحده
ابوغياث
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم يارب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل مصرقع ، ومصرقع عصير خنزير ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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