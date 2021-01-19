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العين ينتقد الوضع التحكيمي ويصفه بـ "الكارثي"

Time منذ ساعة
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العين ينتقد الوضع التحكيمي ويصفه بـ "الكارثي"

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت إدارة نادي العين بيان رسمي اعترضت خلاله على الأخطاء التحكيمية في حق فريقها، من وجهة نظرهم، لتصف الوضع الحالي للتحكيم بالكارثي، خاصة بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، على خلفية أحداث مواجهة الفريق أمام الاتحاد، الثلاثاء، والتي شهدت بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وسلط نادي العين الضوء على جانب من الأخطاء التي تعرض لها الفريق خلال مسيرته في دوري المحترفين، بذكر مباراة الاتفاق تحت قيادة الحكم محمد القرني، بالحديث عن كرة إسقاط كانت لصالح الفريق تم تحويلها للاتفاق، والذي جاء منها هدف الفوز للمنافس في الدقيقة 89.

كذلك مباراة القادسية بالجولة الثامنة مع الحكم عبد الله ظافر، حيث كانت هناك رمية تماس لصالح العين احتسبها الحكم بقرار عكسي لصالح المنافس، ليأتي منها هدف الفوز في الدقيقة 79.

وتحدث ابعين عن مباراة الشباب في الجولة 13، تحت قيادة الحكم سلطان الحربي، بسبب وجود ضربة جزاء لصالح جيترسون، مهاجم الفريق، لم تحتسب، وجاء بعدها هدف الخصم مباشرة.

وانتقد نادي العين ما حدث خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد، الثلاثاء، بعدم طرد عمر هوساوي، مدافع الفريق الجداوي، بعد تدخل قوي على الفنزويلي خوانبي، وحصول موتاري، مهاجم العين، على بطاقة صفراء غير مستحقة ستحرمه من اللعب أمام الباطن في الجولة المقبلة.

كما جددت إدارة العين الثقة في الحكم السعودي بنهاية البيان، لكنها طالبت اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بالتركيز على أخطاء الحكام، ومحاولة تأهيل الأفراد بشكل أفضل، حتى يواكبون التطور الكبير في الدوري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
عدو الخونة
التعليم عن بعد ضرورة فقط لايمكن الاعتماد على هذه الطريقة لمخرجات يعتمد عليها المال السايب يعلم السرقة وربما ينهار نظام قياس امام الضغط المكثف اولى مهماتنا اخراج جيل متعلم بامانة
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه هذا ماجناه على نفسه،وماجنتاه الرفالة والقرادة عليه.. ..This is what he won on himself
خالد
لايفلح قوم ولوا امرهم إمراءه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ..

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