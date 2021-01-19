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شاهد.. بايدن يجهش بالبكاء على الهواء قبل تنصيبه رئيسًا لأمريكا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. بايدن يجهش بالبكاء على الهواء قبل تنصيبه رئيسًا لأمريكا 

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يجهش بالبكاء على الهواء في خطابه إلى الشعب الأمريكي قبل تنصيبه رئيسًا رسميا غدًا الأربعاء.

وأوضح " بايدن "، أثناء خطابه، أنه فخور بكونه رئيسًا للأمريكيين، ليصفق له الحضور بحرارة، وجاء ذلك عشية انتقاله من ولايته " ديلاوير " التي كان يعيش فيها إلى واشنطن مقر الحكم.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعد فوزه في الانتخابات الاميركية التي جرت في نوفمبر الماضي أمام منافسه دونالد ترامب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
عدو الخونة
التعليم عن بعد ضرورة فقط لايمكن الاعتماد على هذه الطريقة لمخرجات يعتمد عليها المال السايب يعلم السرقة وربما ينهار نظام قياس امام الضغط المكثف اولى مهماتنا اخراج جيل متعلم بامانة
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه هذا ماجناه على نفسه،وماجنتاه الرفالة والقرادة عليه.. ..This is what he won on himself
خالد
لايفلح قوم ولوا امرهم إمراءه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ..

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