شاهد.. بايدن يجهش بالبكاء على الهواء قبل تنصيبه رئيسًا لأمريكا 

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يجهش بالبكاء على الهواء في خطابه إلى الشعب الأمريكي قبل تنصيبه رئيسًا رسميا غدًا الأربعاء.
وأوضح " بايدن "، أثناء خطابه، أنه فخور بكونه رئيسًا للأمريكيين، ليصفق له الحضور بحرارة، وجاء ذلك عشية انتقاله من ولايته " ديلاوير " التي كان يعيش فيها إلى واشنطن مقر الحكم.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعد فوزه في الانتخابات الاميركية التي جرت في نوفمبر الماضي أمام منافسه دونالد ترامب.