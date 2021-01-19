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شاهد.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة كاميرات المراقبة بمكة

Time منذ ساعة
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شاهد.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة كاميرات المراقبة بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شركة منطقة مكة المكرمة من القبض على تشكيل عصابي مكون 5وافدين، منهم 4  من الجنسية البرماوية، ووافد باكستاني.

وتبين من التحقيقات الأولية أن أفراد التشكيل العصابي اتفقوا على سرقة 80 ‎طبلون كهرباء، وأجهزة تسجيل ‎كاميرات المراقبة من أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة.

واعترف أفراد التشكيل العصابي خلال التحقيقات، بسرقتهم للفندق والتصرف في المسروقات وبيعها لتقاسم المبالغ المالية.

وجرى إيقافهم واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية للتحقق من علاقتهم بالحادث المماثلة والمقيدة ضد مجهول، حيث باشرت النيابة العامة اختصاصها.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
عدو الخونة
التعليم عن بعد ضرورة فقط لايمكن الاعتماد على هذه الطريقة لمخرجات يعتمد عليها المال السايب يعلم السرقة وربما ينهار نظام قياس امام الضغط المكثف اولى مهماتنا اخراج جيل متعلم بامانة
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه هذا ماجناه على نفسه،وماجنتاه الرفالة والقرادة عليه.. ..This is what he won on himself
خالد
لايفلح قوم ولوا امرهم إمراءه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم ..

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