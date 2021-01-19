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شاهد.. تساقط الثلوج في صحراء المملكة يبهر وسائل الإعلام الأجنبية

Time منذ 36 دقيقة
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شاهد.. تساقط الثلوج في صحراء المملكة يبهر وسائل الإعلام الأجنبية

علي القحطاني (صدى):
لفتت مشاهد لتساقط الثلوج في صحراء المملكة أنظار الإعلام الأجنبي ، حيث سلطت صحفيتا نيويورك بوست الأمريكية وذا صن البريطانية الضوء على هذه الحالة المناخية،ووصفت الظاهرة الطبيعية بأنها مثل الانفجار الجليدي.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في AccuWeather، أنه من النادر أن تتساقط الثلوج في منطقة الصحراء الكبرى.

وأوضح البروفيسور سومانت نيغام، عالم الغلاف الجوي والمحيطات بجامعة ميريلاند: "نتائجنا خاصة بالصحراء الكبرى، لكن من المحتمل أن يكون لها آثار على صحاري العالم الأخرى".

ونشرت صحيفة نيويورك بوست صورًا للإبل بعد تساقط الثلوج في منطقة تبوك شمال غرب المملكة، وشهدت المنطقة – القريبة من الحدود مع الأردن – طقسًا غير عادي هذا الشهر.

وقال الباحثون الذين يدرسون التغيرات في هطول الأمطار في منطقة الصحراء، أن الصحراء نمت بشكل ملحوظ خلال القرن الماضي بسبب تغير المناخ.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على باب التريلة المنصوب،للعب في حسبة خلق الله..
المهم
المسمى غلط .طبيا .والصحيح هو شلل في عظلات الوجه ناتجه عن تعرض الإنسان لحرارة وبعدها مباشرة البروده.فمثل الذي يستحدم بماء دافي ثم يعرض نفسه البرودة الهواء .أو العكس ففي هذه الحالة يصاب الإنسان بشلل في عظلات الوجه مما يحعلها تتمدد من جهة وتتقلص من الناحية الأخرى. وعلاجها الفعال هو الكي .
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أقرب ماتكون عملية إنتحار..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ضايقه عليه ......

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