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قرار عاجل من "  التعليم  " بشأن آلية الدراسة بعد انتهاء كورونا " فيديو " 

Time منذ 16 دقيقة
Views 3046
قرار عاجل من "  التعليم  " بشأن آلية الدراسة بعد انتهاء كورونا " فيديو " 

الرياض (صدى):
أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، أن التعليم عن بُعد سوف يستمر حتى بعد انتهاء كورونا.

وأضافت " الشهري " خلال لقائها عبر برنامج " ياهلا ":" التعليم عن بعد في الفترة الحالية يعتبر ضرورة لأنه لا يمكن عودة الطلاب للمدارس بسبب القلق على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم أيضا ".

وأوضحت أن تجربة التعليم عن بعد تعد انطلاقة لعصر جديد ومفهوم جديد في عالم التعلم الإلكتروني أو المدمج الذي سيتم بالتأكيد تحقيقه في الفترة المقبلة، مما يساعد الطلاب على التواصل مع معلميهم وزملائهم حتى بعد المدرسة.

وكانت " الشهري "، ذكرت أنه بعد انتهاء العشرة أسابيع، ستقرر الوزارة استمرار ‎التعليم عن بعد أو العودة للمدارس.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على باب التريلة المنصوب،للعب في حسبة خلق الله..
المهم
المسمى غلط .طبيا .والصحيح هو شلل في عظلات الوجه ناتجه عن تعرض الإنسان لحرارة وبعدها مباشرة البروده.فمثل الذي يستحدم بماء دافي ثم يعرض نفسه البرودة الهواء .أو العكس ففي هذه الحالة يصاب الإنسان بشلل في عظلات الوجه مما يحعلها تتمدد من جهة وتتقلص من الناحية الأخرى. وعلاجها الفعال هو الكي .
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أقرب ماتكون عملية إنتحار..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ضايقه عليه ......

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