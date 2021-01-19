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حساب المواطن يصدم المواطنات بقرار غير متوقع عن الدعم 

Time منذ ساعة
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حساب المواطن يصدم المواطنات بقرار غير متوقع عن الدعم 

الرياض (صدى):
كشف حساب المواطن، عن الإجراءات المطلوبة التي تمكن المطلقة حديثًا من الحصول على الدعم الشهري من البرنامج.

وأضاف حساب المواطن:" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى مطلقة ستصبح حالة الأهلية " تابع غير مؤهل " لدى رب الأسرة ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم "، وجاء ذلك ردا على استفسار مواطنة مطلقة.

 

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28  من شهر مارس لعام 2020م.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على باب التريلة المنصوب،للعب في حسبة خلق الله..
المهم
المسمى غلط .طبيا .والصحيح هو شلل في عظلات الوجه ناتجه عن تعرض الإنسان لحرارة وبعدها مباشرة البروده.فمثل الذي يستحدم بماء دافي ثم يعرض نفسه البرودة الهواء .أو العكس ففي هذه الحالة يصاب الإنسان بشلل في عظلات الوجه مما يحعلها تتمدد من جهة وتتقلص من الناحية الأخرى. وعلاجها الفعال هو الكي .
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أقرب ماتكون عملية إنتحار..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ضايقه عليه ......

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