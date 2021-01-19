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ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1453
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف 

الطائف  (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية جدًا في الطائف، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

 

وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت الإدارة العامة للمرور، ضبطت طفلا يمارس التفحيط في أحد الشوارع السكنية.

وجاء ذلك بعدما تقدم مواطن ببلاغ على حساب المرور بتويتر يتضمن فيديو يرصد طفل لا يتجاوز عمره 12 عام يقود مركبة ويمارس التفحيط وبرفقته أطفال آخرين معرضًا حياته للخطر.

وقالت الإدارة، إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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أحدث التعليقات

حمودي
‏نعم حساب المواطن ممتاز المدرسين رواتبهم 20,000 28,000 ويحط راتبه 6000 7000 حرام عليك يا أخي في ناس تبي حساب المواطن ضروري وشكرا لكم جميعا وآسف آسف
اللهو البرى
لماذا التحديث..لو أن حساب المواطن كان دخل ثابت بغض النظر عن عايلة وعزابي كان أجمل.. فهو أوجد.اصلا للكهرباء والغلا ف الاسعار والناس كلهم فيها سوا.. لماذا لايكون ٢٠٠٠ أو ١٥٠٠ وبلاش تجديد..
ابو محمد 😎 ✍️
ما اظنها الا كيد من زوجته ، وحصلت على مبتغاهاا ..
اللهو البرى
التصلب اللويحي مثله ومثل الشلل الا انه يمسك عضلات الوجه. وعندنا لا أدري إن كان هو أم لا يسمونه ملطومه ونظرة عين أو جن.. نسأل الله السلامة وهو مرض قد يشل عضلات الو جه من جهة وبدون ألم لايكنه لايحس فيها فمثلا يشرب الما لكنه ينسكب من شدقه ولايقدر يتحكم فيه ويبصم وقد تجهض عينه ولا يقدر يغمضها.. ويضحك ولكن من شدق واحد فقط. وعندنا يعالجونه بوسم المصاب. وأكثر المصابين يتشافون منه بعد الوسم أو تدفية الوجه وتدليكه بقوة أصاب كثرين وطابوا كلهم وماعلمت أن أحد تعالج منه بما ذكرت الا وطاب.. اهم شي التدفية علاجه فورا والابتعاد عن البرد والدكاترة يقولون له ضربة هوا..
حسين بن عبدالله اليوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى معالي الوزير نفيدكم بأن الكثيرمن الموظفين العاملين في إدارة مصلحة المياه في الأحساء تابعين لشركات خاصه ولهم أكثر من ست سنوات ورواتب متدنيه جداً(3000 ريال) والبعض متزوج ولديه أطفال ويسكنون في منازل بالإيجار علما بأن أكثر الموظفين الرسمين تم احالتهم للتقاعد والبعض قريباً يتقاعد نتمنى من معالي الوزير النظر في أوضاعهم وتثبيتهم اما على وزارة المياه او شركة المياه الوطنية نرجو من صحيفتكم التكرم بتوجيه معاناتنا إلى معالي الوزير وفقكم الله

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