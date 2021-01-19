بالفيديو.. فيصل العبدالكريم يصنع مقلب في شركات استثمار تستهدف المواطن من خارج المملكة

عادل الحربي (صدى):
قام الإعلامي فيصل العبد الكريم بصنع مقلب لكشف شركات استثمار الأسهم الوهمية التي تستهدف المواطنين من خارج المملكة.
وقام العبدالكريم بالإتصال بالأرقام الخاصة بإحدى الشركات الوهمية التي استغلت اسمه في الترويج للشركة وجلب المستثمرين لسلب أموالهم.
وظهر الاعلامي في مقطع فيديو أثناء حديثه مع مندوب شركة الاستثمار الوهمية وادعى بأن اسمه "فيصل القافط" وأن لديه 15 ألف ريال ويريد الاستثمار بهم عن طريق الشركة ولم يكن لديه اي خبرة، فيما قال له المندوب أن التعامل عن طريق تحويل الأموال التي يريد الاستثمار بها لهم عبر الحسابات البنكية وسوف تأخذ الشركة عمولة منه قدرها 15%.
وقال فيصل عبدالكريم أن هذه الشركة تفتح حساب كل أسبوعين بإسم شركات استثمار سعودية ويستغلون مقاطع الفنانين مع الشركات الخاصة بالمملكة لسرقة المواطنين.