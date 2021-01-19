شاهد.. الحمدان يقترب من التوقيع للهلال 

ماجد محمد (صدى):
قال مراسل الرياضية السعودية، ناصر الشيبان، إن اللاعب عبدالله الحمدان بنسبة كبيرة سيكون لاعب هلالي، وفقا لمصادر خاصة لهم.
ويأتي ذلك في ظل تنافس ناديي الهلال والنصر على الظفر بخدمات المهاجم الشاب عبدالله الحمدان لاعب نادي الشباب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
ووفقا للتقارير الصحفية، فإن المهاجم عبدالله الحمدان قد اختار وجهته المقبلة وحدد لأي نادي سوف يلعب من بين الهلال والنصر حال رحيله من الشباب
وتبين أن الحمدان يفضل الإنتقال إلى صفوف الهلال برغبة قوية منه ومن أسرته بعد فشل المفاوضات على تجديد عقده مع الشباب خلال الفترة الحالية.
وكان الحمدان خاض 13 مباراة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مسجلاً هدفاً واحداً وصنع 6 تمريرات حاسمة و6 فرص للتسجيل.