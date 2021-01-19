الأعداد السابقة للصحيفة

" الإحصاء " توضح نسب إنفاق الأسر من دخلهم على الطاقة 

Time منذ ساعة
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" الإحصاء " توضح نسب إنفاق الأسر من دخلهم على الطاقة 

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها، نسب إنفاق الأسر من دخلها على الطاقة، وتبين أن 34% من الأسر  تنفق ما بين 5% إلى 10% من دخلها على الطاقة، في حين تنفق 23% من 11 % إلى 15% من دخلها على الطاقة، وتنفق 7% من الأسر أكثر من 20% من دخلها في هذا البند.

وأشار التقرير إلى أن 36% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة، في حين لا تستخدم 64% أي أجهزة لترشيد الطاقة.

ولفت إلى أن 100 % من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن، وتستخدم 85% من الأسر عدادات كهربائية مستقلة، في حين تشترك 15% من الأسر في عداد الكهرباء، وتستخدم 18% منها المنظم الكهربائي في المسكن.

التخطيط والتغير الاجتماعي

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على باب التريلة المنصوب،للعب في حسبة خلق الله..
المهم
المسمى غلط .طبيا .والصحيح هو شلل في عظلات الوجه ناتجه عن تعرض الإنسان لحرارة وبعدها مباشرة البروده.فمثل الذي يستحدم بماء دافي ثم يعرض نفسه البرودة الهواء .أو العكس ففي هذه الحالة يصاب الإنسان بشلل في عظلات الوجه مما يحعلها تتمدد من جهة وتتقلص من الناحية الأخرى. وعلاجها الفعال هو الكي .
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أقرب ماتكون عملية إنتحار..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ضايقه عليه ......

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