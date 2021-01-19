الشباب يخسر في سباق الصدارة والفتح يخطف التعادل أمام القادسية

نواف السالم (صدى):
تعادل نادي الشباب مع نظيره الفيصلي، ضمن مباريات الجولة 14 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021، وفشل الأول في خطف صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح أحمد أشرف أهداف اللقاء لصالح الفيصلي، عند الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 34 تمكن فابيو مارتينيز، من تسجيل هدف التعادل للشباب.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
كما تعادل الفتح مع القادسية بهدف لهدف ضمن مباريات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح فريق القادسية هدف المباراة الأول للاعب خليفة الدوسري، في الدقيقة 29 من الشوط الأول، في الدقيقة 90 من أصل 10 دقائق وقت بدل الضائع، سجل اللاعب تي فيردي هدف التعادل من ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد القادسية للنقطة 19 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي ويرفع الفتح رصيده للنقطة 18 في المركز العاشر.