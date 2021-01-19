الأعداد السابقة للصحيفة

الشباب يخسر في سباق الصدارة والفتح يخطف التعادل أمام القادسية

Time منذ 13 دقيقة
Views 1315
الشباب يخسر في سباق الصدارة والفتح يخطف التعادل أمام القادسية

نواف السالم (صدى):
تعادل نادي الشباب مع نظيره الفيصلي، ضمن مباريات الجولة 14 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021، وفشل الأول في خطف صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح أحمد أشرف أهداف اللقاء لصالح الفيصلي، عند الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 34 تمكن فابيو مارتينيز، من تسجيل هدف التعادل للشباب.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما تعادل الفتح مع القادسية بهدف لهدف ضمن مباريات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح فريق القادسية هدف المباراة الأول للاعب خليفة الدوسري، في الدقيقة 29 من الشوط الأول، في الدقيقة 90 من أصل 10 دقائق وقت بدل الضائع، سجل اللاعب تي فيردي هدف التعادل من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد القادسية للنقطة 19 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي ويرفع الفتح رصيده للنقطة 18 في المركز العاشر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها بواسع رحمته ، ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله يا سمو الامير ومن كل شر وقاك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشرور بإختلاف انواعها واسبابهاا ، ماعلمناه منها وماجهلناه .. آمين .. .. جزاك الله خير على هذه النصيحة الثمينه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. انه ثور مزاّاح ، خفيف دم .. لكن ثور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى غيا .. بإذنه تعالى ..

أخر الأخبار

الموت يغيب والدة الفنان راشد الماجد
الموت يغيب والدة الفنان راشد الماجد
Time منذ 6 دقائق Views 227
الشباب يخسر في سباق الصدارة والفتح يخطف التعادل أمام القادسية
الشباب يخسر في سباق الصدارة والفتح يخطف التعادل أمام القادسية
Time منذ 13 دقيقة Views 1315
ميمي جمال تعتزل الفن بعد مسيرة فنّية امتدت 70 عامًا
ميمي جمال تعتزل الفن بعد مسيرة فنّية امتدت 70 عامًا
Time منذ 23 دقيقة Views 330
شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية من لقاح كورونا 
شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية من لقاح كورونا 
Time منذ 30 دقيقة Views 1477
شاب افريقي يحتفل بزفافه بإرتداء الزي الخليجي
شاب افريقي يحتفل بزفافه بإرتداء الزي الخليجي
Time منذ 35 دقيقة Views 291
مواطن يحذر من اسباب مرض التصلب اللويحي
مواطن يحذر من اسباب مرض التصلب اللويحي
Time منذ 36 دقيقة Views 405
الثور اشغلهم
الثور اشغلهم
Time منذ 37 دقيقة Views 294
بايرن ينتظر الفائز من الأهلي المصري والدحيل القطري بنصف نهائي كأس العالم للأندية
بايرن ينتظر الفائز من الأهلي المصري والدحيل القطري بنصف نهائي كأس العالم للأندية
Time منذ 39 دقيقة Views 1452
خطوات  تفويض مالك المركبة لغيره عبر " أبشر "
خطوات  تفويض مالك المركبة لغيره عبر " أبشر "
Time منذ 51 دقيقة Views 1706
بالفيديو.. استشارية توضح مخاطر خلطات النحافة والرشاقة 
بالفيديو.. استشارية توضح مخاطر خلطات النحافة والرشاقة 
Time منذ 59 دقيقة Views 1531