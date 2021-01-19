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شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية من لقاح كورونا 

Time منذ 30 دقيقة
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شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية من لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة تلقي رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وعرض المركز، مقطع فيديو يوثق تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان الأمير تركي الفيصل، قد تلقى الجرعة الأولى في 30 ديسمبر الماضي.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها بواسع رحمته ، ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله يا سمو الامير ومن كل شر وقاك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشرور بإختلاف انواعها واسبابهاا ، ماعلمناه منها وماجهلناه .. آمين .. .. جزاك الله خير على هذه النصيحة الثمينه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. انه ثور مزاّاح ، خفيف دم .. لكن ثور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى غيا .. بإذنه تعالى ..

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